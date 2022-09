Rock in Rio fecha primeiro fim de semana com dia focado no pop; veja agenda do dia

O terceiro dia de Rock in Rio chega com altas expectativas para o show de Justin Bieber, principal atração da noite. Além da ansiedade pelo show do popstar, os fãs também tiveram que lidar com a preocupação de talvez não ver o canadense no palco carioca.

Isso porque desde sexta-feira (2) rumores apontam que o cantor teria cancelado toda a sua turnê pela América Latina. Sem posicionamento da assessoria do cantor, o que se tem confirmado é que suas exigências fizeram com que a produção do Rock in Rio alterasse todos os horários dos shows nos palcos Mundo e Sunset (veja abaixo).

Além de Bieber, sobe também ao palco Mundo Demi Lovato, que fez dois shows completamente lotados em São Paulo na semana passada. Iza e Jota Quest completam a lista de artistas do palco principal.

No palco Sunset, o segundo maior, tem shows 100% nacionais no domingo - mas não menos impactantes. O rapper Matuê abre o terceiro dia de festival e é seguido pela apresentação única de Luísa Sonza e Marina Sena, dois fenômenos pop nacional.

Depois, é a vez de Emicida receber em seu palco Drik Barbosa, Rael e Priscilla Alcântara. Por fim, Gilberto Gil faz um show com sua família e encerra a programação do palco.

Agenda do domingo

Os shows nos palcos Mundo e Sunset, os dois principais do Rock in Rio, para este domingo estão programados da seguinte forma:

15h10 - Matuê (Sunset)

16h15 - Jota Quest (Mundo)

17h20 - Luísa Sonza convida Marina Sena (Sunset)

18h25 - Iza (Mundo)

19h30 - Emicida convida Drik Barbosa, Rael e Priscilla Alcântara (Sunset)

20h35 - Demi Lovato (Mundo)

21h55 - Gilberto Gil (Sunset)

23h - Justin Bieber (Mundo)

Shows da próxima semana

Na quinta-feira (8), o público encontra com Guns N’ Roses e Jessie J.

Palco Mundo : Guns N’ Roses, Maneskin, The Offspring e CPM 22

: Guns N’ Roses, Maneskin, The Offspring e CPM 22 Palco Sunset: Jessie J, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat

Já na sexta-feira (9), quem agita os fãs são Green Day e Avril Lavigne.

Palco Mundo : Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial

: Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial Palco Sunset: Avril Lavigne, 1985: A Homenagem, Jão e Di Ferrero & Vitor Kley

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro.

Rock in Rio em São Paulo?

A cidade de São Paulo receberá um novo festival de música a partir de 2023: The Town. O evento é idealizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio e será realizado no Autódromo de Interlagos, mesmo espaço que já recebe outro grande festival anualmente, o Lollapalooza.

Leia também: Não vai ao Rock in Rio? Veja como acompanhar o festival de casa