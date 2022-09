Rainha Elizabeth II compra carrinho de golfe de R$ 370 mil

A residência favorita da realeza, o Castelo de Balmoral, onde ela costuma passar os dias finais do verão no hemisfério norte, na Escócia, teve que passar por mudanças estruturais para receber a monarca do Reino Unido com segurança.

Como sabemos, a Rainha Elizabeth II tem 96 anos e tem se afastado da rotina da autoridade máxima do Reino Unido por conta de sua idade avançada.

De acordo com informações do Daily Mail, antes da chegada da monarca em julho, uma grande mudança foi feita para gerar alguns “confortos”, incluindo a entrega de um carrinho elétrico e a instalação de uma cama ortopédica especial, ambas trazidas de sua residência em Windsor.

A Rainha Elizabeth II tem usado um carrinho de golfe para se locomover em grandes distâncias. A monarca foi vista no automóvel elétrico no evento Chelsea Flower Show.

O carrinho de golfe que ela usa custou £ 62.000 e, de acordo com especialistas do setor Golf Monthly, seu veículo de escolha é feito pelo fabricante dinamarquês Garia e apresenta vários extras de alta qualidade.

O carrinho de quatro lugares pode alcançar até 80km/h e, supostamente, tem um mini-bar a bordo, também, para aquelas longas viagens ao redor do terreno do castelo.

Em caso de se perder na propriedade, o carrinho de golfe tem uma tela de 10 polegadas ao lado do volante para mapas e atualizações meteorológicas, bem como portas ‘fechadas’, rodas de liga leve de 14 polegadas, alto-falantes Bluetooth, pára-brisa aquecido e porta-copos.

Verão em Balmoral

Além da Rainha Elizabeth II, o príncipe Charles, o príncipe Edward e Lady Louise e Sir Tim Laurence estão atualmente no Castelo de Balmoral e foram fotografados no fim de semana frequentando a igreja em Crathie Kirk.

Acredita-se que a família de Kate Middleton e do príncipe William ainda vá para o castelo nas próximas duas semanas.