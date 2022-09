Pantanal: Guta descobre um novo crime de Tenório e rompe com o pai

Em Pantanal, Guta (Julia Dalavia) nunca concordou com as atitudes de Tenório (Murilo Benício), mas o rompimento da relação com o pai nunca foi muito efetivo, já que ela sempre tentou fazer o grileiro entender que estava magoando as pessoas que estavam ao seu redor.

Mas, nos próximos capítulos da novela da Globo, a filha de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai descobrir que o pai pode estar envolvido em um crime que mexe com a vida de Marcelo (Lucas Leto) e Zuleica (Aline Borges). Na cena, a esposa de Tenório volta a falar do estupro que sofreu e conta detalhes do envolvimento do vilão de “Pantanal” na história.

“Ele [Tenório] viu quando o maldito médico me pegou pela cintura… Eu tenho ânsia, só de lembrar. Ele vinha pelas minhas costas e subia a mão da minha cintura até aqui”, conta a enfermeira, que ainda afirma que o grileiro partiu para cima do médico e o ameaçou dizendo que ele ia se arrepender.

Pantanal: Disposta a começar uma vida ao lado de Marcelo (Lucas Leto), a filha de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) descobre mais um podre do pai (Divulgação/Globo)

Ao longo da conversa, Zuleica conta que o pai de Marcelo morreu em um acidente de carro, que aconteceu um tempo depois do estupro: “Ele morreu em um acidente. Foi um choque. Saiu em todos os jornais. Ele foi encontrado preso nas ferragens do carro… Com os documentos na boca”, conta a madrasta de Guta.

A jovem ficará preocupada e questiona se Tenório estaria envolvido no acidente fatal e acaba ouvindo que o assunto segue sem ser comentado: “O seu pai e eu nunca tocamos nesse assunto”, responde a personagem de Aline Borges.

Marcelo sabe de tudo

Marcelo não será esquecido por Zuleica. Depois de Guta, a enfermeira conta para o filho quem é seu verdadeiro pai e acaba deixando o jovem revoltado, mas feliz em saber que pode se envolver com Guta.

Na novela "Pantanal", Marcelo (Lucas Leto) ficará em choque ao descobrir o passado de Zuleica (Aline Borges) (Reprodução/Globo)

Na conversa, Zuleica conta que ele não é filho de Tenório e sim de um cirurgião-chefe do hospital em que trabalhava: “Ele nunca esteve interessado no meu trabalho, de fato… Ele queria mais. Toda aquela pretensa admiração deu lugar para as piadinhas indelicadas e comentários cheios de malícia, os convites indiscretos e cada vez mais insistentes… E, quando vi, eu tinha me tornado uma obsessão para ele”, afirma ela.

Ela ainda diz que foi violentada pelo médico e ele fica revoltado: “Eu sou fruto de um estupro?”, perguntará Marcelo. “Você foi a única coisa boa que me aconteceu nessa história toda, filho”, dirá enfermeira.

