Bombeiro que socorreu Lady Di: “a memória daquela noite ficará comigo para sempre”

No dia 31 de agosto de 1997, uma notícia rodou o mundo: a morte da princesa Diana. Na época, a mãe dos príncipes William e Harry tinha 36 anos e estava acompanhada do então namorado, Dodi Al Fayed, de seu motorista e do guarda-costas. O acidente de carro que matou Lady Diana precocemente abalou e marcou para sempre a história da família real britânica.

No final de agosto de 1997, Diana já havia se divorciado do príncipe Charles e estava namorando o filho do dono da loja de departamento Harrods. O novo casal, aproveitando ao máximo o verão, estava de férias juntos na França.

Em 2015, o bombeiro Xavier Gourmelon revelou as últimas palavras da princesa Diana em entrevista ao The Independent. Ele disse que Diana ganhou consciência momentaneamente e perguntou: “Meu Deus, o que aconteceu?”

Gourmelon também foi uma dos socorristas que reviveu Diana depois de fazer compressões no peito. Na época, ele acreditava que Diana ficaria bem. Ele disse: “Foi um alívio, é claro, porque, como socorrista, você quer salvar vidas e foi isso que pensei ter feito”.

Veja também: Príncipes William e Harry tiveram conversa emotiva com investigadores sobre acidente de Lady Di

Ele acrescentou que descobrir que ela morreu no dia seguinte foi “muito perturbador” e “eu sei agora que houve ferimentos internos graves, mas todo o episódio ainda está muito em minha mente. A memória daquela noite ficará comigo para sempre”.

Naquela noite, a notícia da morte da princesa Diana foi rapidamente confirmada pelo secretário de Relações Exteriores britânico Robin Cook, que comentou: “Estou muito chocado com esta notícia. Nossos primeiros pensamentos devem estar com seus filhos e familiares neste momento de imensa perda para eles”.

Após a morte de Diana, o príncipe Charles se juntou às irmãs da princesa Diana, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes, em um voo para Paris para trazer o corpo de Diana de volta a Londres.