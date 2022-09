Rock in Rio tem sábado de hip hop e eletrônica; confira agenda do dia

O Rock in Rio segue com seu segundo dia de festival neste sábado (3), com o cantor Post Malone como principal atração. Hip hop e eletrônica são os estilos que dominam os palcos Mundo e Sunset, os dois maiores do festival.

A exceção vai para Jason Derulo e seu pop romântico repleto de coreografias. Brasileiros de peso dominam o dia: o sábado marca a estreia dos Racionais no palco do Rock in Rio, além de trazer Alok, Criolo, Xamã e Papatinho.

Este último abre os trabalhos, ao lado de L7NNON. Juntos, eles recebem dois convidados no palco, MC Hariel e MC Carol.

Além de Alok, a música eletrônica também é representada pelo misterioso DJ conhecido simplesmente como Marshmello, que nunca mostra seu rosto durante suas apresentações.

O sábado permanece como o dia mais “estável” deste primeiro fim de semana de Rock in Rio. A troca de horário desta sexta-feira (2) não favoreceu ao Dream Theater, que encerrou a noite para um público reduzido, após os fãs de Iron Maiden deixarem a Cidade do Rock.

Já o domingo (4) chegará com uma mudança nos horários de todos os shows no Palco Mundo, para atender a uma exigência do cantor Justin Bieber, atração principal do dia. O show do canadense começa às 23h, puxando toda a programação do Palco Mundo para quase 2h de antecedência - um recorde para o Rock in Rio.

Agenda do sábado

Os shows nos palcos Mundo e Sunset, os dois principais do Rock in Rio, para este sábado estão programados da seguinte forma:

15h - Papatinho + L7NNON convidam MC Hariel e MC Carol (Sunset)

16h55 - Xamã convida Brô MC’s (Sunset)

18h - Alok (Mundo)

19h05 - Criolo convida Mayra Andrade (Sunset)

20h10 - Jason Derulo (Mundo)

21h15 - Racionais (Sunset)

22h20 - Marshmello (Mundo)

0h10 - Post Malone (Mundo)

Shows de domingo

No domingo (4), o público encontra com Justin Bieber, Demi Lovato e Gilberto Gil.

Palco Mundo : Justin Bieber; Demi Lovato; Iza; Jota Quest

: Justin Bieber; Demi Lovato; Iza; Jota Quest Palco Sunset: Gilberto Gil; Emicida convida Drik Barbosa, Rael e Priscilla Alcântara; Luísa Sonza convida Marina Sena; Matuê

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro.

Rock in Rio em São Paulo?

A cidade de São Paulo receberá um novo festival de música a partir de 2023: The Town. O evento é idealizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio e será realizado no Autódromo de Interlagos, mesmo espaço que já recebe outro grande festival anualmente, o Lollapalooza.

