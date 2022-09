Rock in Rio: Justin Bieber faz show mais cedo após rumores de cancelamento

O fim de semana começou com sabor de dúvida para os fãs do cantor Justin Bieber: principal atração deste domingo (4), o artista teria cancelado diversos shows pela América Latina, incluindo no Brasil.

Segundo o portal Metrópoles, Bieber passou por uma longa discussão com a organização do festival para manter a apresentação. Em troca, uma exigência: que se apresentasse mais cedo.

Pedido atendido, agora o show do canadense começa às 23h, puxando toda a programação do Palco Mundo para quase 2h de antecedência, um recorde para o Rock in Rio.

Ainda segundo o Metrópoles, Bieber teria cancelado todo o restante da turnê na América Latina, que contava com duas apresentações (com vendas esgotadas) em São Paulo e datas no Chile e na Argentina.

Até o momento, a equipe do artista nem a Ticket For Fun, empresa responsável pelos shows em São Paulo, se pronunciaram sobre a possibilidade de cancelamentos.

Outros problemas

O primeiro domingo de Rock in Rio já está gerando dores de cabeça para a organização há um bom tempo. Mês passado, a banda Migos cancelou sua apresentação, após um dos integrantes deixar o grupo. Eles foram substituídos pelo Jota Quest.

Antes mesmo do início do festival, o primeiro dia de festival - o “Dia do Metal” - também não correspondeu às expectativas ao demorar para finalizar as vendas.

Enquanto dias em que artistas como Justin Bieber (pop) e Coldplay (pop rock) esgotaram os ingressos em questão de minutos, o dia em que Iron Maiden foi colocado como atração principal precisou de alguns dias para esgotar as entradas.

Além disso, os franceses da Gojira entrou para o line-up em junho para substituir a saída da banda Megadeth, por conflitos com a agenda de shows na América do Norte.

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro.

Leia também: Não vai ao Rock in Rio? Veja como acompanhar o festival de casa