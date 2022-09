O casamento de Tadeu e Zefa naufragou? Veja o futuro do casal em Pantanal (Reprodução/Globo)

No remake de Pantanal, Tadeu (José Loreto) sofreu algumas decepções amorosas até encontrar Zefa (Paula Barbosa). Mas, o novo romance era apenas mais um date para o peão, que após romper com Guta (Julia Dalavia) tomou a decisão de nunca casar.

Mas, após a primeira transa do casal e uma nova separação, já que a cozinheira briga com José Leôncio (Marcos Palmeira) e acaba voltando a morar na casa de Tenório (Murilo Benício), o filho de Filó (Dira Paes) terá uma surpresa que vai mudar o seu destino.

Nos próximos capítulos da novela das nove, Tadeu vai descobrir que Zefa está grávida e, ao ficar emocionado, decide mudar de opinião sobre a proposta de casamento feita pela cozinheira, que aceita e fica muito feliz em saber que terá uma família.

Em Pantanal, Zefa (Paula Barbosa) volta a morar na casa de Tenório (Murilo Benício) e vira vítima do grileiro Zefa ( Paula Barbosa ) (João Miguel Júnior/Globo)

Mas, nem tudo deve ser perfeito. Se nada mudar, Tadeu pode voltar atrás e decide não comparecer ao casamento, deixando Filó e José Leôncio revoltados. Por fim, o peão será levado à força ao altar.

A primeira vez do casal

A primeira vez de Tadeu e Zefa finalmente aconteceu. Em cenas que foram ao ar na última semana, a cozinheira cobrou do peão sobre casamento, mas ele se esquivou e, dessa vez, disse com todas as letras que não terá, porque ele não quer casar.

Ainda assim, Zefa o convidou para passar a noite com ela e o momento tão esperado pelos dois aconteceu, e eles transaram pela primeira vez.

Pantanal: Zefa (Paula Barbosa) e Tadeu (José Loreto) transam pela primeira vez (João Miguel Júnior/Globo)

Mas, o que Tadeu não esperava é que a namorada ficasse arrependida e, durante uma conversa com Filó, Muda (Bella Campos) e Juma (Alanis Guillen), ela afirma que pecou, já que os dois não são casados. Na cena de Pantanal, a mãe de Tadeu ficou irritada ao saber que ele não quer casar e acaba envolvendo José Leôncio na história, na esperança que ele oriente o filho.

