Apaixonada por games: Ana Maria Braga revela quais são os seus jogos do momento (Reprodução/Instagram)

Na TV, Ana Maria Braga se diverte no quadro “Feed da Ana”, onde se joga em qualquer desafio proposto pela produção do “Mais Você”. Mas, a paixão por jogos e brincadeiras não fica apenas em seu programa, já que ela é apaixonada por video game e nunca escondeu isso de ninguém.

Estimulada pelo seu neto Bento, a veterana da Globo revelou durante um conversa com Tiago Leifert quais são os jogos que mais curte recentemente. Segundo a famosa, ela já jogou “Gran Turismo 7″ e “God of War”. Ana Maria Braga contou ainda que o neto apresentou o mundo do “Fortnite”, da Epic Games, e também ao “Marvel’s Spider Man”.

Vale destacar que nesta semana, a apresentadora do “Mais Você” tornou-se a nova embaixadora da PlayStation Brasil e celebrou a conquista: “Eu adoro PlayStation. Eu acho que é um console que me dá oportunidades fantásticas. Eu gosto de jogar”, festejou a famosa.

Além dela, o ator e cantor Jonathan Azevedo, o influenciador digital Lucas Rangel e o youtuber Julio Cocielo estão na lista de embaixadores, que se unem ao ex-apresentador do “BBB” Tiago Leifert e ao apresentador Marcos Mion.

O que vocês fazem pra desestressar?

Eu jogo, desde sempre.

🎮🎮🎮

Video game e celular pic.twitter.com/IjDeOwUvnN — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) June 6, 2021

Perdida na Globo

Nesta semana, Ana Maria Braga ficou perdida em sua própria cozinha. Ao vivo, a apresentadora do “Mais Você” precisou de ajuda ao preparar um bolo com recheio de chocolate branco.

Na quarta-feira (31), Ana Maria tinha acabado de sair de um link com o repórter Ivo Madoglio, que estava em uma cidade cenográfica dentro do Projac, no Rio de Janeiro, e acabou ficando sem chão ao saber que ele tinha mentido para ela.

Mais Você: Ao vivo, Ana Maria Braga cai em pegadinha de Ivo Madoglio (Reprodução/Globo)

Com isso, a veterana não escondeu que estava indignada com as informações falsas e relatou que disse nos bastidores que ele poderia tentar enganar, mas não mentir sobre o local onde o bolo de chocolate branco seria entregue.

Ao voltar para a receita, Ana Maria Braga avisou que nem sabia mais por onde começar e pediu ajuda da produção. Depois, enquanto falava o passo a passo, a loira acabou mostrando mais uma vez que estava sem rumo e se perdeu na receita: “Eu me perdi mesmo”, disse Ana Maria Braga, que ganhou a ajuda do Louro.

