‘The Crown’ seleciona atores para os papéis de Kate e William

Desde que soubemos das seleções de elenco para a 6ª temporada de ‘The Crown’, já tivemos uma pista sobre o enredo da última temporada do drama ficcional histórico da Netflix, que incluirá acontecimentos mais recentes, mostrando os príncipes Harry e William, provavelmente, até no começo dos anos 2000.

Segundo informação do Deadline, os atores para os papéis de príncipe William e Kate Middleton já foram selecionados. Serão dois atores que interpretarão William: Rufus Kampa e Ed McVey. Enquanto que a atriz iniciante Meg Bellamy interpretará Kate Middleton na sexta temporada.

Sabemos que a quinta temporada estreia em novembro e que retratará os acontecimentos dos anos 1990, incluindo a famosa entrevista de Lady Di ao programa Panorama, da BBC, na qual ela admite que havia sido traída por Charles. Outro acontecimento que deve ser retratado é a morte da princesa, que aconteceu em 1997. Se especula que este deve ser, inclusive, o tema do último episódio da temporada.

Seleção demorada

Foi em julho quando tivemos as primeiras notícias sobre a seleção dos atores. Na época, a informação foi revelada pelo The Sun e os criadores da série anunciam a vaga para a atriz que interpretaria Kate Middleton algumas semanas depois de anunciar as vagas para os papéis de príncipes Harry e William, estas últimas destinadas a atores na casa dos 20 anos.

Qual o roteiro da sexta temporada?

Inicialmente, sempre foi informado que a série terminaria na sexta temporada, mais precisamente nos acontecimentos do ano de 2002, com o falecimento da irmã da Rainha Elizabeth II, a princesa Margareth, e da Rainha Mãe.

Que a 6ª temporada de ‘The Crown’ tocará em eventos mais atuais, até aqui nenhuma novidade. Porém, a seleção para o papel de Kate Middleton confirma que a última temporada mostrará o início do envolvimento amoroso dos duques de Cambridge.

O príncipe William e Kate Middleton se conheceram em 2001, enquanto estudavam na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Dez anos depois, em 29 de abril de 2011, estavam casados.

A quarta temporada de ‘The Crown’ recebeu uma forte reação que forçou a família real a ponderar sobre sua exibição, exigindo da Netflix que emitisse uma advertência no início de seus episódios confirmando que os fatos são fictícios.