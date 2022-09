Segredos de Hebe Camargo são contados em documentário com famosos

Após 10 anos de sua morte, a vida de Hebe Camargo está sendo contada em um novo documentário, que reúne amigos e famosos da apresentadora, que revelam detalhes sobre a vida pessoal e os bastidores de seu programa no SBT.

No ar desde quinta-feira (01), “Hebe - Um Brinde à Vida” é exibido pela plataforma de streaming Globoplay e resume em quatro episódios quem era Hebe Camargo, levando aos fãs particularidades de sua personalidade e também busca revelar seus amores, decepções e aspirações. Tudo a partir da visão de alguns famosos, como Ana Maria Braga, Fátima Bernardes e Fábio Jr., além dos amigos anônimos e familiares.

Ana Maria Braga no documentário "Hebe - Um Brinde à Vida" (Divulgação / Globoplay)

A direção do documentário “Hebe - Um Brinde à Vida” é dividida entre de Carolina Kotscho e Clara Ramos, que são admiradoras do trabalho feito pela apresentadora durante cinco décadas.

“Eu tinha curiosidade pela história dela. Meu pai [Ricardo Kotscho] já tinha feito um perfil dela e adorava falar sobre. Eu me lembro, ainda pequena, atendendo o telefone, e ouvir a voz da Hebe, então, ela vivia no meu imaginário e eu sabia que tinha uma história muito boa por trás do sorriso, do brilho e da graça”, conta Carolina.

Fátima Bernardes participa de documentário sobre Hebe Camargo (Divulgação / Globoplay)

Além dos 45 depoimentos sobre Hebe, o documentário da Globoplay leva ao público detalhes sobre a trajetória profissional, que não foram contados no filme “Hebe: A Estrela do Brasil”, de 2019, e também mostra o acervo da família Camargo e recordes feitos pelos fãs, que guardam com muito carinho fotos e matérias sobre a dona do sofá mais popular da TV.

Outra novidade é um camarim móvel com peças do acervo pessoal, como sapatos, vestidos, fotografias, entre outros objetos, foi recriado: “É um reencontro com a Hebe, que é uma figura extremamente fascinante e carismática, através do material de arquivo, selecionado a dedo. Hebe era uma pessoa autêntica, original e divertida”, conclui Clara Ramos, que também assina o roteiro da produção.

