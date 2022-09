Rock in Rio começa com fim de semana de metal, hip hop e pop

Black Pantera é a primeira banda a tocar no Rock in Rio 2022 (Foto: Reprodução/Globoplay)

Começou! Três anos após a última edição, o Rock in Rio está de volta ao Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, para sua nona edição. São dois finais de semana seguidos, começando nesta sexta-feira (2) e prosseguindo até o dia 11 de setembro.

A primeira banda a abrir os trabalhos é mineira Black Pantera, no Palco Sunset. O grupo formado por Charles Gama, Chaene da Gama e Pancho deu o tom do primeiro dia da edição 2022.

Além dos brasileiros, tocam também no Palco Sunset Metal Allegiance, Living Colour (com participação de Steve Vai) e, pela primeira vez no Rock in Rio, Bullet for My Valentine.

No Palco Mundo, o principal do festival, se apresentam Sepultura (em um show especial, acompanhados da Orquestra Sinfônica Brasileira), Gojira, Dream Theater e Iron Maiden.

Atração principal desta sexta, esta é a quinta vez do Iron Maiden no Rock in Rio, aliados que tocam no festival desde a primeira edição, de 1985. Eles trazem a mesma turnê de três anos atrás, “Legacy of the Beast”.

Apesar deles serem a principal atração do dia, quem finaliza a noite é a banda Dream Theater. Receosos, eles pedem aos fãs: “Por favor, não vão embora”, disse o guitarrista John Petrucci, em entrevista ao portal G1.

Agenda do dia

Os shows nos palcos Mundo e Sunset para esta sexta-feira estão programados da seguinte forma:

14h30 - Black Pantera (Sunset)

16h30 - Metal Allegiance (Sunset)

17h30 - Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira (Mundo)

18h30 - Living Colour feat. Steve Vai (Sunset)

19h30 - Gojira (Mundo)

20h30 - Bullet of My Valentine (Sunset)

21h30 - Iron Maiden (Mundo)

0h - Dream Theater (Mundo)

Problemas do primeiro dia

Antes mesmo do início do festival, o “Dia do Metal” apresentou problemas já para finalizar as vendas. Enquanto dias em que artistas como Justin Bieber (pop) e Coldplay (pop rock) esgotaram as vendas em minutos, o dia em que Iron Maiden foi colocado como atração principal precisou de alguns dias para finalizar as vendas das entradas.

Além disso, os franceses da Gojira entrou para o line-up em junho, para substituir a saída da banda Megadeth, por conflitos com a agenda de shows na América do Norte.

Shows de sábado e domingo

No sábado (3), as atrações principais são Post Malone e Racionais.

Palco Mundo : Post Malone; Marshmello; Jason Derulo; Alok

: Post Malone; Marshmello; Jason Derulo; Alok Palco Sunset: Racionais; Criolo convida Mayra Andrade; Xamã convida Brô MC’s; Papatinho + L7NNON convidam MC Hariel e MC Carol

Já no domingo (4), o público encontra com Justin Bieber, Demi Lovato e Gilberto Gil.

Palco Mundo : Justin Bieber; Demi Lovato; Iza; Jota Quest

: Justin Bieber; Demi Lovato; Iza; Jota Quest Palco Sunset: Gilberto Gil; Emicida convida Drik Barbosa, Rael e Priscilla Alcântara; Luísa Sonza convida Marina Sena; Matuê

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro.

Rock in Rio em São Paulo?

A cidade de São Paulo receberá um novo festival de música a partir de 2023: The Town. O evento é idealizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio e será realizado no Autódromo de Interlagos, mesmo espaço que já recebe outro grande festival anualmente, o Lollapalooza.

Leia também: Criador de ‘Supernatural’ diz que ‘Sandman’ inspirou série dos irmãos Winchester