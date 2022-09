Quem é o estranho personagem que aparece em ‘O Senhor dos Anéis: Os anéis de poder’

A estreia dos primeiros dois episódios da tão esperada série ‘O Senhor dos Anéis: Os anéis de poder’, na Amazon Prime Video, foi nesta sexta-feira, 2 de setembro. A série tem sido muito aguardada pelos fãs do universo criado por J. R. R. Tolkien diante também da trilogia de filmes de sucesso que mostrou a saga de Frodo e seus amigos para a destruição do Um anel.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

A série apresenta muitos personagens, mas um se destaca por ter um ar muito misterioso. No final do primeiro episódio, Nori (Markella Kavenagh) vê um meteoro pousando por perto e vai investigar. Ela rapidamente percebe que não é um objeto normal caindo do céu, na verdade é um homem muito alto, conhecido apenas pelos espectadores como O Estranho.

O episódio 2 mostra Nori e sua melhor amiga, Poppy (Megan Richards), tentando movê-lo para um lugar seguro e tentar se comunicar com ele, sem sucesso. O homem não parece com ninguém que eles tenham visto antes e fala uma língua estranha e diferente.

Quem poderia ser esse personagem misterioso?

Embora nada tenha sido confirmado ainda, já existem muitas teorias sobre ele que podem nos dar uma pista.

Uma das teorias mais populares é que ele pode ser Sauron. A série começa na Segunda Era depois que o mestre de Sauron, Morgoth, foi derrotado e ele se escondeu. Mas sabemos que ele não foi muito longe. No folclore da Segunda Era de Tolkien, ele aparece como Annatar, um metamorfo, para que o vilão possa ser apresentado de qualquer forma.

Outra teoria popular sugere que O Estranho pode ser uma versão mais jovem de Gandalf, já que o programa já introduziu versões mais jovens dos conhecidos personagens Galadriel e Elrond.

Lembremos que, antes de Gandalf, o Cinzento, aparecer na Terra-média na Terceira Era, ele era conhecido por outro nome: Olórin.

Ele era um espírito Maia que exercia o uso do fogo, assim como O Estranho faz quando aparece em um meteoro sem queimaduras. Além do mais, pode haver uma conexão em sua capacidade de falar com os vaga-lumes no final do episódio 2.

Como sabemos, Gandalf possuía a capacidade de se comunicar com as Águias; e na trilogia de filmes de Peter Jackson, ele também é capaz de se comunicar com uma mariposa para ajudar a convocar as criaturas.