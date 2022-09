Pantanal: Solano matou o personagem errado e terá que se acertar com Tenório

A chegada de Solano (Rafa Sieg) ao remake de “Pantanal” será um dos momentos mais tenebrosos da novela da Globo, já que o personagem é um matador contratado por Tenório (Murilo Benício) para acabar com vários personagens.

Mas, o grileiro vai acabar experimentando do próprio veneno, já que Roberto (Cauê Campos), seu filho com Zuleica (Aline Borges), será vítima da violência do novo personagem do remake. Porém, o funcionário não vai revelar que matou o filho do patrão e deixará a ex-amante de Tenório sem chão.

Em cenas futuras, Solano conta que Roberto morreu afogado e deixa a família desesperada, Na trama, o matador profissional afirma que o adolescente se afogou durante um passeio de barco e Tenório acaba culpando a sucuri: “Ela não pode ter levado meu filho embora”, dirá o vilão.

Em Pantanal, Cauê Campos vive um dos filhos de Tenório (Murilo Benício) (Reprodução/@cauecamposs)

Neste momento, Marcelo (Lucas Leto) entra em cena e afirma que o corpo do irmão ficará submerso em breve e eles podem confirmar se a notícia é verdadeira: “Por que tinha que acontecer uma coisa dessa? Por que, meu Deus? Por quê? Volta para casa, Roberto... Volta para mim, filho... Volta pra mim... Volta pra mim”, dirá o personagem de Murilo Benício.

Com todos comovidos, a mentira de Solano, que foi quem matou Roberto afogado, acaba virando verdade por um tempo. Mas, com o passar do tempo, Ari (Claudio Galvan) avisa José Leôncio (Marcos Palmeira) que o corpo de um menino com a descrição de Roberto foi encontrado no rio e Marcelo (Lucas Leto) comunica toda sua família.

Pantanal: Zuleica (Aline Borges), Marcelo (Lucas Leto), Renato (Gabriel Santana) e Roberto (Caue Campos) vivem juntos com Tenório (Murilo Benício) (João Miguel Júnior/Globo)

Em seguida, Tenório cobrará de Solano a verdade sobre a morte do herdeiro, sem imaginar que o capanga é o responsável pelo assassinato dele.Quem também começa a desconfiar é Marcelo, que encontra uma arma nos pertences do falso peão.

Escrito por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1990. A trama será substituída por “Travessia”, escrita por Glória Perez.

