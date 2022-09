Pantanal: Maria Bruaca já tem alguém interessado em sua fazenda; veja quem é

Após falir e ver sua família mudar para o Pantanal, Mariana (Selma Egrei) deixou sua mansão no Rio de Janeiro e decidiu passar uma temporada na região e desde que chegou na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) a socialite carioca viu que a região pode ser muito próspera.

Agora, sabendo que Maria Bruaca (Isabel Teixeira) pode ficar com boa parte das terras de Tenório (Murilo Benício), já que ela foi orientada a pedir seus direitos na justiça, a mãe de Irma (Camila Morgado) está de olho e planeja fechar um negócio com a ex-mulher do grileiro.

Em uma conversa com a nova amiga, a avó de Jove (Jesuíta Barbosa) descobre que Bruaca não sabe o tamanho da fortuna do ex-marido: “O diabo é que eu nem sei ao certo o que ele tem”, afirma a ex de Tenório, que acaba sendo tranquilizada por Mariana: “Mas vai ficar sabendo, pode deixar... Existem meios para isso”.

Em "Pantanal", Mariana (Selma Egrei) quer comprar a fazenda de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) (Reprodução/Globo)

Mas, Maria Bruaca segue desacreditando e afirma que o grileiro do remake da Globo também sabe se defender: “O Tenório tem os meios dele também. Ele nunca falou de negócios. Só sei que ele viajava muito, pra cima e para baixo. Às vezes, sumia por uns tempos”.

Em seguida, Mariana abre os olhos da mãe de Guta (Julia Dalavia) e afirma que o vilão de “Pantanal” fazia especulação de terra e avisa que está interessada na fazenda vizinha: “Quando você ganhar essa questão, nós continuaremos interessados nessa fazenda que ele tem aqui... Ou que vocês têm”, avisa a carioca.

Pantanal: em novo ataque contra Maria Bruaca, Tenório tentará estuprar a ex-esposa (Foto: Divulgação/Globo)

Mas, Maria Bruaca avisa que não vai dar nada de mão beijada: “A minha parte eu só não lhe dou, porque preciso do dinheiro”, avisa ela e Mariana diz que não pretende ganhar nada: “Eu não aceitaria, jamais, tirar proveito da sua situação”, relata a sogra de José Leôncio.

Por fim, Maria diz que pode fechar negócio com a avó de Jove: “Eu lhe vendo. Eu não vou querer viver perto dele. Eu quero recomeçar a minha vida longe daqui”, diz a personagem de Isabel Teixeira.

