Não vai ao Rock in Rio? Veja como acompanhar o festival de casa

O Rock in Rio chega a sua nona edição, com nomes como Coldplay, Justin Bieber, Dua Lipa, Guns N’ Roses e Ludmilla. Queria assistir aos shows, mas não conseguiu comprar ingresso? Não tem problema: dá para assistir ao festival de casa.

O Grupo Globo concentra os diretos de transmissão e montou todo um esquema de cobertura. Dá para assistir as apresentações de praticamente todos os palcos.

No Multishow serão transmitidos os shows dos palcos Mundo e Sunset, os dois principais do festival. A programação começa sempre às 15h, tendo seus dois primeiros horários ocupados por apresentações do palco Sunset. Depois, vai alternando com o palco Mundo, até encerrar a noite com dois shows seguidos do palco Mundo.

Quem quer assistir às apresentações dos palcos Favela e New Dance Order, deve sintonizar no Canal BIS. A programação começa sempre às 17h30.

Para quem não tem acesso à TV por assinatura, a TV Globo transmite compactos dos melhores momentos de cada dia no sinal aberto. O programa vai ao ar às quintas e sextas-feiras após “Conversa com Bial”, aos sábados depois de “Altas Horas” e aos domingos na sequência do “Vai que Cola”.

Já para quem prefere acompanhar ao vivo, mas também não tem TV por assinatura, dá para assistir aos shows via Globoplay. O sinal da programação do Rock in Rio no Multishow estará aberto para quem tiver feito login, mesmo sem assinatura. Já a programação do Canal BIS será restrita aos assinantes do pacote de canais da emissora.

Os bastidores e entrevistas exclusivas serão transmitidas pelas redes sociais e pelo site do Multishow.

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. No site oficial do festival é possível verificar a lista completa de shows, por palco e por dia.

Leia também: Rock in Rio começa com fim de semana de metal, hip hop e pop