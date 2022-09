Meghan Markle acredita que sua “americanidade” lhe causou problemas na realeza

Meghan Markle revelou ao The Cut, um suplemento da New York Magazine, informações sobre sua vida como membro da família real britânica. Dentre essas revelações, a duquesa de Sussex disse que sua “americanidade” pode ter sido o fator chave de geração de tanta polêmica na imprensa britânica.

“Por sua própria análise, seus problemas derivavam de ela ser uma americana, não necessariamente uma americana negra, ela explica”, escreveu o entrevistador da The Cut. “Seu desejo de fazer muitas perguntas e nunca se envolver com algo que ela não pudesse ter em suas mãos parecia violar uma norma social tácita”.

Na entrevista, Meghan Markle disse que ela e o marido fizeram toda e qualquer turnê real internacional que pudessem para não passar muito tempo no Reino Unido, onde eram constantemente perseguidos pela imprensa.

“Qualquer coisa para apenas...porque apenas existindo, estávamos perturbando a dinâmica da hierarquia. Então, vamos, ‘Ok, tudo bem, vamos sair daqui. Feliz em fazer isso’”, disse ela.

Ela também acrescentou que suas demandas relativamente conservadoras não foram acomodadas pela Firma, mesmo que outros membros da realeza pudessem fazer muito mais o que quisessem. “Isso, por qualquer motivo, não é algo que nos foi permitido fazer, embora vários outros membros da família façam exatamente isso”, disse a duquesa.

A especialista em realeza e escritora Allison P. Davis analisou a entrevista de Meghan Markle ao The Cut e disse, em entrevista à Marie Claire UK, que a duquesa de Sussex parecia ter uma forma de ser muito diferente com a qual as mulheres da realeza britânica tendem a ter.