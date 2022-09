Mar do Sertão: Tertulinho tenta matar Zé Paulino duas vezes

Em “Mar do Sertão”, a volta de Zé Paulino (Sergio Guizé) para a cidade de Canta Pedra vai tirar a paz de Tertulinho (Renato Góes). Na segunda fase da novela da Globo, o vilão não vai suportar saber que o ex-noivo de Candoca (Isadora Cruz) retornou e pode acabar com o seu casamento.

Em cenas futuras, Tertulinho flagra o protagonista da novela das seis com sua esposa e decide que é hora de planejar algo para acabar de vez com a vida do rival. O gatilho para sua irá será quando o filho de Deodora (Debora Bloch) flagra sua mulher junto com Zé em um hotel da cidade.

Em "Mar do Sertão", Tertulinho (Renato Goes) planeja matar seu rival duas vezes (Ronald Santos Cruz/Globo)

Vale destacar que esta não será a única vez, antes disso, Tertulinho descobre que o protagonista de “Mar do Sertão” está se recuperando do acidente em um hospital e decide desligar os aparelhos que mantêm Zé Paulino vivo.

A notícia será dada quando o pneu do carro do vilão fura e ele acaba recebendo ajuda de Adamastor (Everaldo Pontes), o pastor que encontrou Zé Paulino no rio. Na cena, o personagem comenta que o vaqueiro está vivo.

Mar do Sertão: Isadora (Candoca) descobre que Zé Paulino (Sérgio Guizé) não morreu (Allan Fiterman/Globo)

Neste momento, Tertulinho mente para o pastor e afirma que é primo de Zé Paulino e consegue visitar o rival no hospital e fica chocado ao ver o vaqueiro mais vivo do que nunca: “Vixe Maria! Não é que tu tá vivo mesmo, Zé Paulino?!”.

Escrita pelo autor Mario Teixeira, a novela “Mar do Sertão”, exibida na faixa das 18 horas, conta com Isadora Cruz, Sergio Guizé, Renato Góes, Cyria Coentro, Débora Bloch, José de Abreu, Giovana Cordeiro e Enrique Díaz nos papéis principais. Além desses, Julia Mendez, Deo Garces, Suzy Lopes, Érico Brás, Ju Colombo, Leandro Daniel e Theresa Fonseca também estão no folhetim, que tem direção de Pedro Brenelli e direção artística de Allan Fiterman.

