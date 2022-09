Filme de terror do ‘Ursinho Pooh’ ganha trailer sangrento de arrepiar os cabelos

Winnie the Pooh: Blood and Honey (Jagged Edge Productions)

‘Winnie The Pooh: Blood and Honey’ (Ursinho Pooh: Sangue e Mel, em tradução livre) ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (31) e promete arrepiar os fios de cabelos dos amantes de terror slasher. Amante do mel nas animações, sua versão assustadora possui sede por mais um elemento na trama: o sangue!

Ao ser deixado por um amigo humano, Pooh e sua dupla assassina darão início a uma sessão de assassinatos locais. Nas imagens, é possível se deparar com diversos momentos tensos – e sangrentos – enfrentados pelos personagens.

Assista ao trailer:

Nas imagens disponibilizadas é possível ver um assassino em série portando uma marreta. O famoso personagem Leitão também está inserido com uma versão distorcida da que conhecemos do desenho.

A trama de ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’

Segundo o Drad Central, a trama é dirigida por Rhys Frake-Waterfield e estrelado por Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, Danielle Scott, Danielle Ronald, Chris Cordell e Craig David Dowsett como Pooh.

O portal IMDB aponta o filme como uma “releitura do terror da famosa lenda do Ursinho Pooh”. Embora não haja data exata de lançamento, é esperado que chegue aos cinemas no final deste ano.

O Ursinho Pooh entrou em domínio público no início 2022, resultando em sua primeira versão desvinculada da patente. Isso significa que qualquer pessoa pode usar o personagem em mídia criativa e totalmente livre de direitos autoriais. O ursinho viciado em mel foi criado pelo autor AA Milne e pelo ilustrador EH Shepard em 1926.

Em sua fase distorcida e assustadora nas telinhas dos cinemas, Pooh recebe uma característica completamente aterrorizante e sedenta por sangue. Caso assista à produção, é recomendado remover a associação do ursinho fofo que fez parte de sua infância.

