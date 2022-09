Fãs de Harry Potter lamentam não terem recebido carta para Hogwarts

Setembro marca o início da primavera, das campanhas de prevenção ao suicídio e, para os fãs de Harry Potter, o início das aulas em Hogwarts.

Desde que o livro foi lançado em 1997, leitores de todo o mundo se deixaram levar pelo encanto da versão mágica do Reino Unido. Muitos, inclusive, começaram a sonhar com a chegada da carta-convite para estudarem na famosa Escola de Magia.

Mesmo décadas após a febre dos livros - aumentada pelos filmes - alguns fãs seguem reclamando que “não foi dessa vez” em todo mês de setembro.

Este ano, teve quem já estivesse lembrando disso desde o final de agosto. “Queria estar arrumando as malas pra ir pra Hogwarts”, lamentou-se uma internauta.

“Sim, e todo dia ter uma experiência de quase morte”, respondeu outra a essa primeira.

“1 de setembro de 2022 e continuo à espera da minha carta para Hogwarts”, disse outro, melancólico.

“Continuo esperando mesmo estando nesse sofrimento há quase 9 anos”, relatou uma perseverante internauta, na resposta.

Já teve quem preferisse jogar a verdade na cara da fã-base mais esperançosa. “Amanhã é 1º de setembro e você não vai pra Hogwarts”, decretou uma conta de fã.

“Choro todos os dias por isso”, lamentou um. “Precisava?”, perguntou outro.

Entenda

No universo dos livros de “Harry Potter”, toda criança bruxa do Reino Unido é convidada para ingressar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts assim que completa 11 anos de idade.

As cartas são distribuídas ao final do mês de agosto, para que os alunos comprem os materiais didáticos necessários e viajem pelo Expresso de Hogwarts no início de setembro.

O mês marca o início do calendário escolar não apenas da escola de Harry Potter, mas também de todas as escolas e universidades do hemisfério norte.

