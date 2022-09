Ator da saga Harry Potter é escalado para ‘Coringa 2’

'Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1' Foto: Reprodução Warner Bros.

‘Coringa 2′ está em produção e, além de Joaquin Phoenix e Lady Gaga o elenco ganhou mais uma adição de peso: o ator Brendan Gleeson. Detalhes sobre o futuro filme da DC Films ainda não foram divulgados, mas sabemos que houve uma verdadeira reavaliação do longa após a fusão da Warner Bros. com a Discovery no começo deste semestre.

Brendan Gleeson é conhecido também pelos fãs da saga Harry Potter, por ter interpretado o auror Alastor ‘Olho-Tonto’ Moody. A primeira aparição dele na saga foi no filme ‘Harry Potter e o Cálice de Fogo’, 2005, e depois ele apareceu em ‘Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1′, de 2010.

Segundo o portal especializado em entretenimento Screen Rant, parece que Brendan Gleeson assumirá um personagem original criado para o filme, em vez de alguém conhecido dos quadrinhos.

O que sabemos sobre ‘Coringa 2′

‘Coringa 2′ tem tido um longo tempo de produção: Todd Phillips, escritor e diretor passou os últimos anos trabalhando no roteiro para Coringa 2 e teve que pensar em um bom motivo para convencer o ator Joaquin Phoenix a retornar como Arthur Fleck.

Depois do anúncio de Lady Gaga para o filme, no papel de Harley Quinn, muito se tem especulado sobre a possível trama. O que se sabe é que o diretor Todd Philipps resolveu transformar o filme em um musical, algo inovador para um filme de super-herói, ou super-vilão (depende de como você queira classificá-lo).

Além de Brendan Gleeson, também foi confirmado que Zazie Beetz está retornando como Sophie Dumond, a ex-vizinha de Arthur (e possível interesse amoroso).

O primeiro filme do Coringa contou com um elenco incrível que incluiu Robert De Niro, Frances Conroy, Shea Whigham, Bill Camp e Brett Cullen como Thomas Wayne. Pode haver apenas quatro membros do elenco confirmados para ‘Joker: Folie À Deux’ até agora, mas cada nova adição indica que outro grupo de estrelas está se juntando ao elenco.