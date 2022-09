‘A Casa do Dragão’: Diretor abandona série e este foi o motivo

'House of the Dragon' Foto: Divulgação HBO Max

‘A Casa do Dragão’ teve apenas dois episódios no ar, mas já teve a sua primeira crise. Não na tela, mas atrás dela, porque um de seus produtores decidiu se demitir. Miguel Sapochnik anunciou que deixará o programa, deixando Ryan Condal como o único produtor.

Sapochnik é lembrado pelos fãs de “Game of Thrones” por ter sido o diretor de alguns dos episódios mais famosos da série, como ‘A Batalha dos Bastardos’.

Miguel Sapochnik também dirigiu três episódios de ‘A Casa do Dragão’, incluindo o primeiro. Fontes próximas disseram a vários meios de comunicação, incluindo o site EW, que Sapochnik estava exausto depois de anos trabalhando na franquia Game of Thrones e que continuará fazendo parte de ‘A Casa do Dragão’ como produtor executivo.

“Trabalhar no universo de Game of Thrones nos últimos anos tem sido uma honra e um privilégio, especialmente passar os dois últimos com o incrível elenco e equipe de ‘A Casa do Dragão’”, disse Sapochnik ao anunciar sua saída.

A close bond. pic.twitter.com/2eh74V1f1v — House of the Dragon (@HouseofDragon) August 23, 2022

Na mensagem, o popular produtor e diretor disse estar “orgulhoso do que alcançamos com a 1ª temporada” da série da HBO e que foi “incrivelmente difícil decidir seguir em frente, mas sei que é a decisão certa para mim, pessoalmente e profissionalmente.” .

É uma grande perda, mas os fãs da série podem ficar tranquilos, pois já foi confirmada a chegada de Alan Taylor (conhecido por ‘Thor: O Mundo Sombrio’) como diretor e produtor executivo para a próxima temporada.

Taylor é um vencedor do Emmy e dirigiu sete episódios de Game of Thrones, além de episódios lembrados de ‘The Sopranos’ e ‘Mad Men’.

A Song of Ice and Fire. #HOTD pic.twitter.com/aeBGJJwFRl — House of the Dragon (@HouseofDragon) August 22, 2022

“É um prazer e uma honra estar de volta à HBO, mergulhando no mundo dos Targaryens. Estou ansioso para trabalhar de perto com Ryan (Condal) enquanto ‘A Casa do Dragão’ cresce em sua segunda temporada. Ryan, Miguel e George (R. R. Martin, o criador da série de livros) criou uma história extraordinária, em um mundo rico e fascinante. Voltar para Westeros será um grande empreendimento, e estou ansioso pelo desafio”, disse Taylor em comunicado.