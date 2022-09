‘Um urubu disfarçado’, revela Rafa Sieg sobre seu personagem em Pantanal

Sem Alcides (Juliano Cazarré) ao seu lado, Tenório (Murilo Benício) precisou encontrar um novo profissional para seguir com seus planos no remake da novela “Pantanal” e chamou Solano (Rafa Sieg) para matar Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e seus principais inimigos.

Chegando para tocar o terror na novela da Globo, o Rafa define seu personagem como um urubu disfarçado de capivara: “Ele é um matador profissional, que veste uma máscara para conseguir o que precisa. Solano quer conquistar a confiança de todos para cumprir sua missão da maneira mais eficiente possível. Ele é como um urubu disfarçado de capivara”.

Para conquistar seu objetivo e surpreender Tenório, o novo vilão do remake vai se passar por um peão em busca de emprego, enganando direitinho os filhos e Zuleica (Aline Borges) e os demais moradores da região.

Em Pantanal, Tenório (Murilo Benício) mente ao dizer que Solano (Rafa Sieg) foi embora da fazenda (Divulgação/Globo)

Mas, em cenas que vão ao ar a partir de segunda-feira (05), o personagem de Rafa Sieg aparece na chalana de Eugênio (Almir Sater) e já atira em José Lucas (Irandhir Santos) e acredita tê-lo matado, considerando o local do ferimento.

Antes de ser atingido pela bala, o caminhoneiro terá uma discussão com Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e decide deixar a fazenda do pai bastante ofendido com suas palavras, ditas num momento raro de confraternização com todos à mesa na cozinha de Filó (Dira Paes). O atentado marca o início de tempos difíceis para os Leôncio.

Em Pantanal, após reencontro turbulento, José Lucas (Irandhir Santos) levará um tiro no peito (Fabio Rocha/Fábio Rocha/Globo)

Voltando ao personagem de Rafa Sieg em “Pantanal”, o ator revelou que viajou para o Mato Grosso do Sul para gravar suas primeiras cenas como Solano e também participou das gravações no Rio de Janeiro: “Eu não conhecia o Pantanal. E, além desse contato com a natureza pulsante do lugar, foi o meu primeiro contato com o elenco e equipe”.

O ator finaliza dizendo que o convite para a novela da Globo foi um chamado: “Foi um chamado especial. Eu estava filmando ‘Nosso Lar 2′ quando recebi o convite”, contou o famoso.

