‘Pânico 6’ finaliza gravações: Data de estreia e possível morte marcante na trama

Tendo sua data de estreia prevista para 31 de março de 2023, ‘Pânico 6′ chega aos cinemas com diversas surpresas. Com novos atores no elenco, a trama promete ser ainda mais assustadora do que as anteriores. Além disso, Neve Campbell, intérprete da protagonista Sidney Prescott, deixou a franquia devido a algumas divergências na proposta da produtora.

Com a data marcada para as telinhas dos cinemas, a companhia de produção AQTIS 514 IATSE fez um comunicado oficial, dando por encerrada as filmagens do longa de terror. Além da base de gravação em Nova York, Montréal, no Canadá, foi usado como locação secundária.

“Está na caixa! As filmagens do filme Pânico 6 já terminaram. Parabéns à equipe Thunder! Também gostaríamos de agradecer ao produtor Ron Lynch da Blackmore Productions por escolher Montréal como sua cidade para gravar”, diz a postagem oficial da companhia.

Courteney Cox anunciou fim das gravações há algumas semanas

Em ‘Pânico’ desde o final da década de 90, Courteney Cox brilhou como a curiosa e icônica jornalista, Gale Weathers. Sua personagem ganhou grande relevância ao longo das sequências e se tornou amiga da protagonista Sidney Prescott (Neve Campbell).

Durante a divulgação sobre os bastidores de ‘Pânico 6′, previsto para chegar aos cinemas no dia 31 de março de 2023, Courteney Cox divulgou um vídeo bônus de sua personagem interagindo com a aparição do Ghostface.

Courteney Cox anunciou o fim de suas gravações da sequência, deixando diversos questionamentos ao público. Será que sua personagem se tornará uma vítima fatal do assassino mascarado?

No início de 2022, ‘Pânico 5′ chegou aos cinemas com a inserção de novos personagens, dando continuidade à saga do Ghostface – o assassino mascarado. Embora a narrativa tenha trazido um novo cast, o elenco antigo (Gale, Dewey, Sidney, entre outros) retornou à franquia.

Com a saída de Neve Campbell dos filmes e (spoiler a seguir) a morte do personagem Dewey, interpretado por David Arquette, do elenco principal restou apenas Courteney Cox, responsável por dar vida a Gale Weathers.

