O Encontro virou programa policial? Fãs ficam divididos e reagem na web

Não é de hoje que o “Encontro” segue comentando sobre assuntos que envolvem os problemas dos brasileiros, mas desde que o programa mudou de horário e de apresentadora, a quantidade de notícias sobre violência aumentou e dividiu os fãs do matinal, que é comandado por Patrícia Poeta.

Nesta quinta-feira (01), por exemplo, o primeiro bloco foi tomado por notícias que envolvem os mais diferentes crimes. Ao lado de Manoel Soares, a jornalista comentou sobre o golpe do motoboy, o caso do modelo Bruno Krupp e ainda sobre um ladrão arrependido.

as duas primeiras notícias do #Encontro são sobre policiais sendo bandidos. esse é o Brasil. a gente tem que se proteger dos bandidos e da polícia. — LULA NO 1º TURNO 1️⃣3️⃣ (@TatiTate3) September 1, 2022

Os três assuntos dominaram as redes sociais e, pelo Twitter, muitos telespectadores comentaram a respeito dos temas levantados no início do “Encontro”. Um perfil usou a plataforma para criticar o país: “As duas primeiras notícias do Encontro são sobre policiais sendo bandidos. Esse é o Brasil. A gente tem que se proteger dos bandidos e da polícia”, escreveu uma fãs do programa da Globo.

Outro perfil criticou as mudanças e disse que o programa virou um “desencontro com Patrícia Poeta” e que virou um “Brasil Urgente”, programa policial, que é exibido pela Band.

Desencontro com Patrícia Poeta #Encontro Brasil Urgente na @tvglobo — VICEMISS (@wwwbrtld) September 1, 2022

Já um terceiro ficou dividido e aprovou o novo “Encontro”, mas criticou Patrícia Poeta no comando da atração: “Programa legal. O que realmente dá para perceber é q a apresentadora fala demais, nem respira. Na verdade é tipo isso mesmo: Eu sou a estrela... e nem precisa disso, só acho”, escreveu o fã.

Programa legal. O q realmente da pra perceber, é q a apresentadora fala demais, nem respira; na verdade é tipo isso mesmo: eu sou a estrela... e nem precisa disso, só acho 👍 #encontro — ❤AnaCristieLULAdSilva 💯%🚩esquerda❤🚩 (@cristieMJ) September 1, 2022

Patrícia fora do programa?

A desaprovação de Patrícia Poeta no comando do “Encontro” segue sendo algo expressivo nas redes sociais e, nesta quinta-feira (01), a audiência do matinal da Globo voltou a criticar a postura dela.

Desta vez, o gatilho para as críticas foi o excesso de cortes que a famosa dá em Manoel Soares, seu parceiro diário. No Twitter, alguns perfis pediram a saída da jornalista e exaltaram a importância de Manoel na atração, que era comandada por Fátima Bernardes.

Patrícia não deixa Manoel falar, passa por cima da fala dele, que loucura #encontro — Ale Castro (@Ale_liria) September 1, 2022

Na rede social, uma fã pontuou que Patrícia não deixa Manoel falar e que ela passa por cima da fala dele. Outra pediu para os responsáveis pelo “Encontro” ficarem de olho no comportamento da famosa: “TV Globo não sei quem é o responsável, mas está muito feio e triste demais ver o que a Patrícia Poeta está fazendo com Manoel Soares”.

