‘Muita gente de mentira’, desabafa DJ Batata, ex-empresário de Jojo Todynho

Parceiro de Jojo Todynho desde o início da carreira da cantora, DJ Batata não está mais trabalhando com a famosa e, após um período de silêncio, resolveu comentar sobre a briga entre a vencedora de “A Fazenda 12″ e Anitta, que aconteceu há pouco mais de um ano.

Segundo o ex-empresário da dona do hit “Que Tiro Foi Esse?”, o desentendimento começou por causa de um grupo: “Teve o lance do grupo, onde a Jojo teria visto o Gominho, a Pabllo Vittar e a Preta Gil falando mal da Anitta, que não era para ter sido vazado”, disse ele em entrevista ao Link Podcast.

Depois disso, ele contou que Preta comentou que a notícia era falsa: “Não sabemos quem é o amigo e quem é o inimigo. A Preta me ligou dizendo que nunca teve isso. Mas, uma outra pessoa me contou que era verdade. Neste meio [música] há muita gente de mentira”, relatou o ex-empresário de Jojo.

Mistério: Jojo Todynho troca unfollow com empresário Dj Batata e rompe com ele (Reprodução/Instagram @jdbatata)

Durante a entrevista, DJ Batata contou ainda que espera por uma reconciliação entre as celebridades, que já estiveram envolvidas em muitas polêmicas: “A Anitta e a Jojo já brigaram com muitas pessoas. Elas brigam e depois fica tudo bem. Já presenciei elas fazendo chamada de vídeo durante madrugada. Não era uma amizade superficial”.

Em lançamento de novo álbum, Jojo Todynho revela que funk não dava a oportunidade de mostrar seu talento (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

O rompimento

O fim do relacionamento profissional entre Jojo Todynho e DJ Batata veio à tona no início desta semana, quando a funkeira deixou de seguir o ex-empresário nas redes sociais. No entanto, o verdadeiro motivo desta separação segue sendo um mistério.

Amigos antes da fama, eles alegavam que tinham uma relação “extremamente honesta e às claras”. Além de Jojo, Batata trabalhou com outros funkeiros, como Mc Biel e Tati Quebra Barraco, que já participou do “Jojo Nove e Meia”, talk show apresentado pela vencedora de “A Fazenda 12″, no Multishow.

