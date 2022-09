Muita emoção: Velho do Rio revela detalhes do parto de Juma em Pantanal (Reprodução/Globo)

Em “Pantanal”, o Velho do Rio (Osmar Prado) já mostrou muitas vezes que tem o poder de prever o futuro e, na reta final da novela da Globo, o místico vai revelar para Juma (Alanis Guillen) como será o parto de sua filha.

Em cenas que ainda estão por vir, o protetor do bioma vai aparecer para a esposa de Jove (Jesuíta Barbosa) e contar que seu parto será muito parecido com o de Maria Marruá (Juliana Paes), que é mãe da protagonista do remake.

Atriz Alanis Guillen aparece grávida em "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Após revelar que ela será mãe da reencarnação de Maria Marruá, o Velho do Rio vai orientar a menina-onça sobre o nascimento da criança. Em uma conversa sem rodeios, ele diz que ela vai passar por situações parecidas com as que sua mãe passou. Na cena, a jovem descobre que a filha nascerá no rio.

Ainda nos próximos capítulos do remake de “Pantanal”, ela terá seus chamados negados pelo Velho do Rio, que está cuidando de José Lucas (Irandhir Santos), e acaba ficando nervosa. A situação piora quando ela chega na tapera e encontra sangue por todos os lados.

Sozinha, já que ela também não estará com Jove, Juma decide corre para a beira do rio, como aconteceu com sua mãe, no final da primeira fase da novela, e começa a fazer força para sua filha nascer: “Vem filha, vem que estou te esperando”, dirá a menina-onça.

Em "Pantanal", Velho do Rio (Osmar Prado) leva boas notícias para Juma (Alanis Guillen) (Reprodução/Globo)

Neste momento, o Velho do Rio surge e começa a ajudar a jovem e, após conseguir acalmar a protagonista da novela, ele faz uma profecia: “Essa menina vai ser a rainha dessas águas e dessas matas. Alguém vai contar a história dessa menina, a princesa do Pantanal”.

Após dar à luz, Juma volta para sua tapera e, com a filha nos braços, dará de cara com o marido, que está chegando de viagem. Na cena, os jovens deixam as brigas de lado e Jove fica muito emocionado ao saber que a herdeira nasceu.

