Mar do Sertão: Zé Paulino volta para Canta Pedra e descobre paixão misteriosa

Em Mar do Sertão, Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sérgio Guizé) formam o casal mais apaixonado da novela. Mas, o anúncio da morte do protagonista faz com que a mocinha da trama mude seu destino e acabe casando com Tertulinho (Renato Góes).

Mas, como sabemos, o personagem de Sergio Guizé não morre e acaba voltando para a cidade de Canta Pedra para reconquistar tudo que perdeu após o acidente de carro, incluindo a paixão de sua noiva.

Em cenas que ainda estão por vir, enquanto o mocinho de “Mar do Sertão” tenta encontrar uma maneira para acabar com o casamento de Tertulinho e Candoca, uma outra personagem vai se encantar por Zé, deixando ele ainda mais perdido.

Em Mar do Sertão, Candoca e Zé Paulino se beijam (Divulgação/Globo)

A personagem é Xaviera (Giovana Cordeiro), que já tentou seduzir Zé Paulino no passado e voltará a tentar mais algumas vezes. Mas, o esforço será em vão, já que o protagonista da novela da Globo não dará bola para ela, mesmo após uma década longe da cidade e do amor de Candoca.

No entanto, é esperado que Xaviera e Tertulinho criem uma aliança contra Zé Paulino, que está disposto a voltar com seu noivado. Em uma das cenas, Candoca e Zé se encontram e acabam tendo uma conversa séria e reveladora, que vai acabar em um beijo de cinema.

Em Mar do Sertão, Giovana Cordeiro interpreta personagem que seria de Jéssica Ellen (Divulgação/Globo)

Audiência da novela

Com o sucesso de “Pantanal” e a boa audiência de “Além da Ilusão”, novela que chegou ao fim recentemente, a estreia de “Mar do Sertão” era muito esperada pela direção da Globo e, durante a primeira semana, a trama não desapontou.

Em São Paulo, a novela de Mario Teixeira marcou 20 pontos de audiência e 35% de participação, registrando um dos melhores resultados para uma novela das seis. Já no Rio de Janeiro, a trama registrou 23 pontos de audiência e também deixou a direção da TV Globo com uma boa impressão.

