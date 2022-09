“Espero deixá-la orgulhosa”, revela Harry lembrando os 25 anos de morte de Lady Di

Dia 31 de agosto de 1997 marcou para sempre a história da realeza britânica. Nesta noite, um trágico acidente de carro em Paris tirou a vida da princesa Diana. Lady Di tinha apenas 36 anos quando morreu de forma repentina em um túnel da capital francesa. Neste ano, se completam 25 anos desde sua morte.

Sabemos que os filhos de Diana eram muito jovens quando a mãe morreu, especialmente o príncipe Harry, que tinha apenas 12 anos. Ele revelou nos últimos anos como viveu o luto pela morte de sua mãe, como negou seus sentimentos por anos.

Este ano, os príncipes estão passando o dia da morte da mãe junto de suas famílias e de forma particular. No passado, ambos falaram sobre a importância de compartilhar memórias da princesa Diana com seus filhos.

Na semana passada, em um discurso após uma partida beneficente de pólo para levantar fundos para uma instituição de caridade, o príncipe Harry revelou como passaria seu dia 31 de agosto: “Em Sesotho, a língua do Basotho, a palavra ‘sentebale’ significa ‘não me esqueça’”, disse Harry.

“Na próxima semana é o 25º aniversário da morte da minha mãe, e ela certamente nunca será esquecida. Eu quero que seja um dia cheio de memórias de seu incrível trabalho e amor pela maneira que ela fez. Quero que seja um dia para compartilhar o espírito de minha mãe com minha família, com meus filhos, que gostaria de tê-la conhecido. Todos os dias, espero deixá-la orgulhosa”, disse Harry.

Em sua série documental da AppleTV+, ‘The Me You Can’t See’, o príncipe Harry revelou que uma das primeiras palavras de Archie foi “vovó”. De acordo com Harry, uma foto de sua falecida mãe está no quarto de Archie.

“Eu coloquei uma foto dela em seu berço, e foi uma das primeiras palavras que ele disse – além de ‘mamãe’, ‘papai’, foi então ‘vovó’. Vovó Diana”, compartilhou o príncipe Harry. “É a coisa mais doce, mas, ao mesmo tempo, me deixa muito triste porque ela deveria estar aqui”, disse Harry.

O príncipe William e sua esposa Kate Middleton também falam anteriormente sobre a princesa Diana e sua memória viva junto aos três filhos do casal. Em 2021, Kate e William compartilharam que seus filhos fazem cartões para a avó todos os anos no Dia das Mães, postando fotos dos cartões no Instagram.