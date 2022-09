Chega de briga: Relação entre Louro Mané e Ana Maria Braga está mais natural

A relação entre Ana Maria Braga e Louro Mané está cada vez melhor e mais natural. Prova disso é que durante o quadro de culinária do “Mais Você” eles brincaram com uma situação inusitada.

Nesta quinta-feira (01), Ana Maria estava cozinhando um frango, quando o mascote do programa matinal pediu a câmera de cima para ver de perto o preparo do prato. Neste momento, a apresentadora da Globo perguntou por qual razão ele estava olhando para cima e o filho do Louro José disse que era para acompanhar o preparo da receita.

E o Louro Mané que durante o quadro de culinária levou um fecho do diretor pq pediu a câmera de cima pra ver o resultado da receita! O pobi ficou até mudo! 🗣🗣🗣🗣🗣#MaisVoce pic.twitter.com/zgdO7Tp23v — Will Lins (@will_lins) September 1, 2022

“Eu pedi para ver a câmera de cima e o pessoal está me zuando”, reclamou o boneco. Em seguida, Ana Maria Braga entrou na brincadeira e disse que ele era o novo diretor do “Mais Você” e que ficaria sem comer: “Ele vai ficar sem comer. Daqui a pouco ele está aí em cima”, disse a veterana da Globo.

Tadinho do Louro Mané, ficou sem frango porque deu palpite na câmera. Mas a gente queria ver mesmo. #MaisVoce — Marcia Silva (@marcia_sjc) September 1, 2022

Sem entender, Louro Mané disse que já tinha comido o hamburger e os pratos da festa de Nossa Senhora Achiropita, que foi ao ar no programa desta quinta-feira (01) e Ana acabou reforçando que por este motivo ele ficaria sem o prato do dia.

A brincadeira também foi parar na internet. Durante o programa, os fãs usaram o Twitter para comentar o bom momento entre o mascote e a apresentadora: “Ana Maria e o Lourinho agora sim estão bem em sincronia né ? Que bom”.

Ana Maria e o Lourinho agora sim estão bem em sincronia né ? Que bom. 🙂 #MaisVocê. — Gilian Blue (@TheFarm3) September 1, 2022

Uma outra fã do “Mais Você” ficou com pena do Louro e resolveu comentar: “Tadinho do Louro Mané, ficou sem frango porque deu palpite na câmera. Mas a gente queria ver mesmo”, brincou a telespectadora.

Já um terceiro perfil disse que o mascote do programa da Globo iria sofrer nos bastidores: “Imagino a treta rolando agora. Louro sofrendo na unha da equipe. Deveriam agradecer por ele ajudar”.

