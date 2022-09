Carla Diaz relembra Maria em documentário sobre a novela Chiquititas

A ex-BBB Carla Diaz está de volta ao universo de “Chiquititas”, novela que estreou em 1997, no SBT, e contava a história de várias crianças que moravam em um orfanato. Nesta quarta-feira (31), a ex-participante do “BBB 21″ confirmou pelo Instagram que estará no documentário sobre a trama infantil.

“Estava sumida porque fiquei a tarde inteira gravando algo muito especial”, contou a famosa, que interpretou a personagem Maria, na primeira versão da novela, exibida há 25 anos.

Em uma postagem, a atriz Carla Diaz apareceu nos bastidores do documentário. Na foto, ela está segurando uma claquete com seu nome, Já na legenda, ela escreveu: “Gravado! E foi um prazer! Uma vez Chiquititas, sempre Chiquititas”, escreveu a famosa.

O documentário

Chamada de “Anos Depois”, a produção está sendo desenvolvida pelo ex-ator mirim Jander Veeck, que também participou da novela, tem estreia prevista para o segundo semestre de 2022.

Ainda na fase das gravações dos depoimentos, o documentário sobre a novela “Chiquititas” deve reunir mais de 50 falas sobre os bastidores da trama.

Além de Carla Diaz, outros atores que fizeram parte do elenco, como Bruno Gagliasso, Nelson Freitas, Flávia Monteiro, Gisele Frade e Marcos Pasquim devem aparecer ao lado de Fernanda Souza, que foi a intérprete de Mili, protagonista da primeira fase do folhetim.

Segundo um comunicado enviado à imprensa, Fernanda Souza ficou emocionada durante as gravações do documentário: “Estou com 38 anos, então o documentário fez a gente reviver coisas que aconteceram há 25 anos. Não sei se eu vivi outra coisa tão arrebatadora em tão curto espaço de tempo”, contou a famosa.

Escrita por Cris Morena, a novela “Chiquititas” era gravada na Argentina, onde ficava toda a estrutura da novela original. Além da trama, os atores brasileiros também gravaram músicas e lançaram produtos e brinquedos com o nome da trama.

