Ana de Armas sobre classificação +18 de ‘Blonde’: “Não entendi porque isso aconteceu”

Faltam alguns dias para ‘Blonde’ finalmente estrear na Netflix. No dia 28 de setembro, o filme protagonizado por Ana de Armas vai contar uma parte da vida de Marilyn Monroe em uma narrativa ficcional baseada em fatos públicos.

Recentemente, em entrevista à revista francesa L’Officiel, a atriz disse não concordar com a classificação dada ao filme, que é um dos únicos da Netflix não recomendado para menores de 18 anos.

“Não entendi porque isso aconteceu. Posso te contar uma série de programas ou filmes que são muito mais explícitos com muito mais conteúdo sexual do que Blonde”, disse a atriz. A atriz de 34 anos disse que a decisão restritiva da Motion Picture Association sobre o filme dirigido por Andrew Dominik não faz sentido.

“Mas para contar essa história é importante mostrar todos esses momentos da vida de Marilyn que a fizeram terminar do jeito que ela fez. Precisava ser explicado. Todos [no elenco] sabiam que tínhamos que ir para lugares desconfortáveis”, disse Ana de Armas.

Veja também: Netflix completa 25 anos e anuncia os filmes que estreiam até dezembro

‘Blonde’ é adaptado do romance biográfico ficcional homônimo de Joyce Carol Oates, supostamente mostra a história de Marilyn Monroe a partir de um retrato mais impressionista da vida e do legado da atriz ícone de Hollywood. A sinopse oficial da Netflix enfatiza que o filme destaca “uma vida conhecida e desconhecida” em uma narrativa “ousadamente imaginativa”.

Quem foi Marilyn Monroe

Norma Jeane Mortenson nasceu em 1926 em Los Angeles, na Califórnia, adotou o nome de Marilyn Monroe quando ingressou na indústria do cinema em 1945. Ela rapidamente se tornou um símbolo sexual da época e uma das atrizes mais famosas do cinema até hoje.

Durante os anos 40 e 50, Marilyn teve uma carreira explosiva no cinema como atriz, cantora e modelo, encantando o mundo com seu grande sorriso e olhar sedutor. No entanto, atrás da personalidade famosa, havia uma pessoa se sentindo pressionada a agir como todos esperavam.

Além disso, Marilyn teve um histórico de problemas de saúde mental que levaram à sua morte precoce por overdose de barbitúricos em 1962, quando a atriz tinha apenas 36 anos. A morte dela foi infelizmente considerada um provável suicídio.