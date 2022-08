Warner Bros. está repensando (novamente) no lançamento de ‘The Flash’

Uma nova polêmica envolvendo o lançamento do filme da DC ‘The Flash’ acaba de ser levantada. Isso porque, de acordo com o portal de entretenimento Variey, a Warner Bros Discovery pode estar repensando no final do filme.

Em um novo relatório da DC divulgado Variety, ‘The Flash’ foi programado para “limpar todos os fios narrativos deixados pendentes” pela “abordagem de parar e começar” do DCEU (DC Extended Universe) para criar um universo interconectado.

Mas, se isso se confirmar, pode ser que se concretize um rumor que há muito tem sido noticiado, sem confirmação, de que o filme não é mais o filme final do regime anterior da DC. Além disso, na semana passada, foi confirmado que ‘Aquaman e o Reino Perdido’ está sendo adiado para o Natal de 2023, já que inicialmente seria lançado antes de ‘The Flash’.

Depois de mais de dez anos de desenvolvimento, ‘The Flash’ tem enfrentado muitas mudanças. As mais recentes com relação ao comportamento do ator protagonista, Ezra Miller, que há meses se mete em confusão com a polícia em diversos países.

Em agosto soubemos que o ator teria se comprometido a iniciar tratamento psicológico. Em uma declaração exclusiva dada à Variety, o representante do ator disse que ele estava disposto a procurar tratamento para seus problemas. “Tendo passado recentemente por um período de crise intensa, agora entendo que estou sofrendo problemas complexos de saúde mental e comecei um tratamento contínuo”, expressou Ezra Miller através de um comunicado.

“Quero pedir desculpas a todos que alarmei e aborreci com meu comportamento passado. Estou comprometido em fazer o trabalho necessário para voltar a um estágio saudável, seguro e produtivo em minha vida”, finalizou o ator.

As últimas informações revelam que ‘The Flash’ será tratado como um “soft reset” para o universo cinematográfico da DC, abrindo espaço para outras produções e, potencialmente, finalizando a trajetória de seu super-herói no cinema.