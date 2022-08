Veja qual é o futuro de Barbie Ferreira nas plataformas de streaming após deixar ‘Euphoria’

Barbie Ferreira anunciou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (26), que não fará mais parte do elenco de ‘Euphoria’ a partir da próxima e terceira temporada. A atriz se despediu de sua personagem Katherine Hernandez (Kat) e chocou diversos fãs da trama, especialmente os que possuíam apreço pela figura.

Com rumores de desavenças nos bastidores de ‘Euphoria’ entre Barbie e o diretor, Sam Levinson, diversos usuários na internet se manifestaram apontando que sua saída possui relação com os ocorridos no set.

já começaram a aparecer os incompreensíveis dizendo que a barbie ferreira não tem consideração com os fãs de euphoria, como se ela fosse obrigada a ver a personagem dela que teve um arco incrível ser completamente destroçada por favorecimento seletivo, plmdds, sam levinson preso pic.twitter.com/iZ5X2iZ6MH — geek farofeiro (@geekfarofeiro) August 24, 2022

barbie não perdeu euphoria foi euphoria que perdeu a barbie esse sam levinson deve ter feito um favor pic.twitter.com/XTGYdRlXi8 — 𝒈𝒊𝒐𝒐 (@gioomarch) August 26, 2022

po q odio terem tirado a barbie ferreira de euphoria a kat podia ter sido tao melhor aproveitada dando empoderamento e confiança pra meninas gordas do que ser resumida a meia duzia de fala e video dançando em webcam e agora cortaram qqr possibilidade de ter isso na serie ODIO viu — nanna (@acquiersce) August 24, 2022

“Após quatro anos dando vida à especial e enigmática personagem Kat, tenho que dizer adeus com os olhos marejados. Espero que muitos de vocês possam se ver nela, como eu me vi, e que ela tenha levado alguma diversão com a jornada até a personagem que é hoje. Coloquei todo o cuidado e amor nela, e espero que vocês possam sentir isso. Eu te amo, Katherine Hernandez”, escreveu a atriz em suas redes.

Futuro de Barbie Ferreira nas produções das plataformas

A atriz mal anunciou sua saída do elenco do drama da HBO Max e já foi integrada à um novo thriller psicológico na Amazon Prime Video. Ao lado de Ariana DeBose, ganhadora do Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo longa ‘Amor, Sublime Amor’, Barbie já garantiu seu espaço na produção da plataforma.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a Amazon Prime Video está produzindo o thriller juntamente com a Clumhouse Television. Sob direção de Brigdet Savage Cole e Danielle Krudy, a produção ainda não possui data de estreia divulgada.

A trama estará centrada na rotina de uma chef de cozinha ambiciosa com seu primeiro restaurante aberto, além das questões caóticas a serem enfrentadas no estabelecimento. Barbie Ferreira dará vida a uma sous chef.

Em uma postagem em suas redes, a atriz de ‘Euphoria’ comemorou a notícia de sua escalação para o papel.