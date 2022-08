Saiba detalhes sobre a recuperação do ator mirim de ‘Pantanal’, atropelado na semana passada

O ator Gustavo Corasini de 12 anos, famoso por interpretar Tadeu quando criança na novela “Pantanal”, da TV Globo, segue internado no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Na terça-feira da semana passada (23), ele foi atropelado ao lado do amigo Eduardo Delfino, de 13 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ontem (30), Gustavo passou por uma nova cirurgia no braço, pois a primeira havia deixado um desvio. “Ele não sai do hospital antes de quinta-feira”, disse a empresária do garoto, Aline Cintra, ao “G1″.

Gustavo sofreu fraturas no braço, perna e bacia ao ser prensados contra o portão de uma casa na Rua das Espumas, no Itaim Paulista.

O acidente

Gustavo e Eduardo estavam em frente ao condomínio onde moravam, em São Paulo, enfeitando a rua para a Copa do Mundo, quando foram ver o resgate de um pedreiro que havia se acidentado ali perto.

Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem ao resgate e se atrapalhou com os pedais do carro automático do filho, um Hyundai Veloster, acelerando para frente ao invés de dar ré. Acabou prensando os dois meninos.

Eduardo morreu no local. Ele foi enterrado na manhã de quinta-feira (25), no Cemitério Jardim Parque das Palmeiras em Ferraz de Vasconcelos.

O ator mirim só soube da morte do amigo dois dias depois. No sábado (27), a família dele postou uma foto no Instagram que mostrou o garoto deitado e aparentemente dormindo na cama do quarto do hospital.

“Considerava ele como um irmão mesmo. Gostava muito dele. Ele era um ótimo amigo, ótimo irmão, ele sempre estava cuidando dos irmãos dele lá. Um ótimo filho também, sempre tava ajudando a mãe dele. Vai deixar saudade, mas eu sei que agora ele está em um lugar melhor e que vai ficar tudo bem”, disse o ator ao “Fantástico”, da TV Globo, no domingo passado (28).

Homicídio culposo

A condutora do veículo que atropelou os meninos tem 53 anos e conhecia as vítimas. Ela foi indiciada por homicídio e lesão corporal culposos (sem intenção de matar e ferir), pagou fiança na delegacia de polícia e foi liberada para responder aos crimes em liberdade. Segundo familiares, ela está “muito mal”.