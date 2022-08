Saiba como adquirir ingressos na pré-venda do Lollapalooza 2023

Parece longe, mas faltam apenas seis meses para o Lollapalooza Brasil 2023. A organização do festival anunciou, na última terça-feira (30), o início da pré-venda dos ingressos para a próxima edição, que será a décima no país.

Serão dois momentos para a compra das entradas nessa fase. Primeiramente, a pré-venda abre exclusivamente para clientes de cartões de crédito Bradesco, Bradescard, Next e Digio, com 15% de desconto no valor e possibilidade de parcelamento em até cinco vezes sem juros. As vendas iniciam no dia 16 de setembro, ao meio-dia.

Para o segundo momento, a pré-venda será aberta ao público geral, no dia 21 de setembro, também ao meio-dia.

Nesta fase, serão oferecidas três tipos de entrada:

Lolla Pass : acesso aos três dias de evento;

: acesso aos três dias de evento; Lolla Lounge by Vivo (Pass) : acesso aos três dias de evento + acesso à área VIP, com open bar , refeição, after party e translado de ida e volta;

: acesso aos três dias de evento + acesso à área VIP, com , refeição, e translado de ida e volta; Lolla Comfort by next (Pass): acesso aos três dias de evento + acesso à “área comfort” (que estreou em 2022), com espaço para descanso, armários, food trucks exclusivos e banheiros com água corrente.

A compra dos ingressos pode ser realizada através do site oficial do Lollapalooza (com cobrança de taxa) ou diretamente na bilheteria oficial (sem taxa). Ela fica localizada no Teatro Renault (Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 411 - Bela Vista).

“Realizar a décima edição do Lollapalooza Brasil é um marco na nossa história e também na do entretenimento ao vivo. Estamos preparando uma edição muito grandiosa para comemorar, considero que conseguimos fechar o nosso line-up mais memorável até aqui”, garante a diretora de marketing da Time For Fun, Francesca Brown Alterio.

Rumores

Embora a organização do Lollapalooza ainda não tenha anunciado oficialmente nenhuma atração até o momento, alguns nomes internacionais já começaram a circular.

Segundo o jornalista musical José Norberto Flesch, o line-up do festival contará com três nomes de peso: Billie Eilish, Paramore e blink-182.

O Lollapalooza Brasil 2023 será realizado nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Estão previstas mais de 75 atrações, entre artistas nacionais e internacionais.

