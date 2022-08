Participante do Casamento às Cegas pode compor o elenco de A Fazenda 14

A lista com supostos famosos que devem compor o elenco da 14ª temporada do reality show “A Fazenda”, que será apresentada por Adriane Galisteu, segue ganhando novos nomes.

Segundo a coluna do jornalista Gabriel Perline, do IG, Shayan Haghbin, que participou da 1ª edição do “Casamento às Cegas” , teria sido contratado pela Record TV para entrar no reality rural.

Morando no Brasil, o iraniano teria sido chamado por causa de sua popularidade dentro do programa da Netflix e, é claro, que a fama de Matheus Sampaio, outro ex-participante de um reality da Netflix Brasil, também pode ter feito a emissora paulista correr atrás do empresário.

De acordo com o site, Shayan Haghbin teria ainda corrido para avisar sua equipe e criar ainda um grupo para gerenciar suas redes sociais durante o período de confinamento. Falando nisso, em seu perfil no Instagram, o famoso segue com suas postagens diárias e vídeos publicados nos stories, onde responde as curiosidades dos seguidores e mostra parte de seu dia.

Para quem não assistiu ao “Casamento às Cegas”, no programa da Netflix, Shayan Haghbin viveu um grande romance com Ana Prado, mas após um período de convivência eles acabaram terminando. No final do reality, quando o casamento deles seria celebrado, o iraniano desistiu da vida a dois.

Depois de informar que não iria se casar, Ana e Shayan protagonizaram uma das cenas mais marcantes do reality show da Netflix.

Além do programa na plataforma de streaming, Shayan já foi visto em atrações da Band, Gazeta e Rede Vida, onde faz ações de merchandising. Atualmente, ele é influenciador digital e tem um canal de podcast.

Sob o comando de Adriane Galisteu e direção de Rodrigo Carelli, o reality show “A Fazenda 14″ está previsto para estrear no dia 13 de setembro, no horário nobre da Record TV.

