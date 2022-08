Pantanal: Trindade terá atitude drástica para proteger o filho

No remake de Pantanal, Trindade (Gabriel Sater) termina com Irma (Camila Morgado) para proteger seu filho do cramulhão (Reprodução/Globo)

Desde que chegou ao Pantanal, a vida de Xeréu Trindade (Gabriel Sater) ficou muito movimentada, mas, em breve, não serão apenas as boas notícias que devem chegar ao violeiro. Nos próximos capítulos, o peão vai acabar se complicando com o cramulhão do remake de “Pantanal” e Irma (Camila Morgado) vai pagar o pato.

Sabendo que o capeta pode possuir a alma de seu filho, já que ele fez um pacto com o diabo, o personagem acaba brigando com a tia de Jove (Jesuíta Barbosa), que não entende muito bem a revolta do peão. No entanto, o relacionamento deles chega ao fim e ela pensa que ficará sozinha com a criança.

Na conversa, Trindade não vai esperar o nascimento do filho acontecer e decide abandonar a ruiva: “Acabou o nosso encanto, princesa”, dirá o violeiro, sabendo que se não se afastar acabará prejudicando a vida do herdeiro.

Trindade (Gabriel Sater) e Irma (Camila Morgado) terão uma última noite de amor em 'Pantanal' (Reprodução/TV Globo)

Mas, Irma não entende, já que não acredita no cramulhão, e faz um apelo ao pai de seu filho: “Não acabou, não. Ele está aqui… Comigo”, responde a tia de Jove, que coloca sua mão na barriga.

A situação não muda e Trindade manda a personagem de Camila Morgado levar o filho para longe dele e ela acaba colocando ele contra a parede: “E o que eu faço com o nosso filho, Trindade? O que eu digo a ele? Que o pai dele o renegou?”, questiona Irma. Em seguida, o peão responde que está protegendo a criança.

Despedida de Trindade em ‘Pantanal’ terá momento emocionante com Almir Sater (Foto: Divulgação/Globo)

A cena termina com Trindade conversando com o “cramulhão” que avisa que a separação entre eles é impossível: “Você não vai se ver livre tão fácil assim de mim, Xeréu Trindade! De um jeito ou de outro eu vou ter o que você me prometeu”, dirá o diabo.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1990. A trama será substituída por “Travessia”, a próxima novela de Glória Perez.

