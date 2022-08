‘Não dá para agradar a todos’: Entenda a frase de Bruno Luperi no ‘Encontro’

Bruno Luperi, autor do remake da novela “Pantanal”, foi o convidado do “Encontro” e, nesta quarta-feira (31), o neto de Benedito Ruy Barbosa falou sobre o processo de gravação da trama, que foi filmada no Mato Grosso do Sul e nos estúdios da Globo.

Em uma conversa com Patrícia Poeta e Manoel Soares, o dramaturgo deixou escapar que durante o processo de criação não dá para agradar a todos que assistem o folhetim da Globo. Segundo ele, a trama é uma produção aberta, ou seja, que é desenvolvida a partir da resposta do público, mas com a pandemia da covid-19 todo o material escrito acabou sendo entregue fechado e poucas modificações foram feitas ao longo dos meses.

Normalmente uma novela é uma obra aberta, então, ela tem uma frente de uns 20 capítulos. Mas, neste caso de Pantanal, como ela começou a ser escrita durante a pandemia, em 2020, o último capítulo foi entregue no sábado anterior da estreia”, revelou o autor.

Durante sua participação no “Encontro”, Bruno Luperi também respondeu algumas perguntas feitas pelos fãs do remake de “Pantanal” e garantiu que Maria Bruaca terá um final feliz: “A Maria Bruaca é uma das personagens mais emblemáticas da novela. Há muitas Marias Bruacas que vivem dentro de um relacionamento abusivo e não percebem”.

Neste momento, o apresentador Manoel Soares resolve interromper o raciocínio do autor da novela da Globo e questiona se ele vai contar com quem a personagem de Isabel Teixeira vai terminar na trama: “Ela tem um arco muito interessante e vai ter um final feliz”, disse o entrevistado, que contou ainda que Tenório terá o fim que merece.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de Pantanal é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida em 1990. A trama será substituída por “Travessia”, a próxima produção de Glória Perez.

