Ex-BBB Juliette Freire está em Mar do Sertão e você pode não ter percebido

Talvez você não tenha percebido, mas Juliette Freire, campeã do “BBB 21″', está na novela “Mar do Sertão”, exibida no lugar de “Além da Ilusão”. Diferente do que muitos pensam, a ex-BBB não está no elenco da trama, mas na trilha sonora da produção, que tem como cenário uma cidade nordestina.

Cantando “Deus Me Projeta”, a rainha dos cactos apareceu logo no primeiro capítulo da novela das seis e encantou os fãs, que já sabiam do amor que ela sente pela região, já que em 2021 fez questão de mostrar ao país que não tinha vergonha de suas raízes. A canção surgiu durante os créditos finais do capítulo desta segunda-feira (29).

Nas redes sociais, Juliette Freire comentou sobre sua primeira música na trilha sonora de uma novela da Globo: “Que emoção! Sem palavras para descrever o que estou sentindo ao ver a minha versão dessa música tão linda na novela!”, escreveu a famosa em uma postagem no Twitter.

Que emoção!! 😍 Sem palavras para descrever o que estou sentindo ao ver a minha versão dessa música tão linda na novela! Quem aqui assistiu??



Na legenda, os fãs da campeã do “BBB 21″ elogiaram a cantora e comentaram a escolha da música na trilha sonora da novela “Mar do Sertão”. Entre os elogios, os cactos falaram que estavam orgulhosos: “Ela entrega sempre o melhor”, escreveu um fã.

Para quem não lembra, a música “Deus Me Projeta” é uma composição original de Chico Cesar e foi muito cantada por Juliette durante o período que ficou confinada no “BBB 21″. Agora, ela foi gravada especialmente para a novela da Globo. Além disso, a paraibana cantou o hit durante a sua primeira turnê nacional.

Mar do Sertão: Tertulinho (Renato Góes), Coronel Tertúlio (José de Abreu) e Deodora (Deborah Bloch) (PAULO BELOTE/Paulo Belote/Globo)

Antes de estrear na novela “Mar do Sertão”, a campeã do “BBB 21″ contou a novidade no programa “Altas Horas”, exibido no sábado (20): “Essa música, nessa novela. Só gratidão”, disse Juliette durante a atração da Globo.

Escrita por Mario Teixeira, a nova trama das seis conta com Isadora Cruz, Sérgio Guizé e Renato Góes nos papéis principais.

