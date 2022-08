Diretora de ‘Abracadabra 2’ explica por que os atores do filme original não estão no novo filme

‘Abracadabra 2′, que estreia no catálogo da Disney Plus em 30 de setembro, tem dado o que falar desde sua etapa de produção. O filme, uma sequência do original de 1993, ‘Abracadabra’, trará de volta as irmãs Sanderson, 3 bruxas que usam um feitiço de imortalidade há séculos e retornam na noite de Halloween sempre que um virgem acende a vela da chama negra.

Se você foi uma criança nos anos 1990, certamente viu esse filme. ‘Abracadabra 2′ traz Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, todas reprisando seus papéis do filme original e se passa 29 anos após os eventos do filme de 1993.

A comédia de terror e fantasia vai centrar-se nas estudantes do ensino médio Becca, Cassie e Izzy, enquanto elas aprendem sobre uma tradição em que as bruxas adquirem suas habilidades em seu aniversário de 16 anos.

Quem retorna e quem não retorna?

Além das três atrizes que interpretam as bruxas, mencionadas anteriormente, sabemos que Thora Birch, que interpretou Dani Dennison no primeiro filme, não repetiria seu papel na sequência devido a compromissos de filmagem na série ‘Vandinha’, da Netflix – da qual ela partiria mais tarde.

Uma fonte revelou que a Disney pediu a Thora Birch para desempenhar um “bom papel coadjuvante” como uma Dani adulta, que teria trabalhado para ajudar três adolescentes modernos a interromper o reinado maníaco das bruxas sobre Salem no Halloween.

Em agosto, a Entertainment Weekly revelou exclusivamente que os atores Omri Katz e Vinessa Shaw também não iriam reprisar seus papéis do primeiro filme.

A explicação da diretora

“Queríamos tecer todas as pessoas que os fãs amavam, e quando você se senta com todos os ingredientes e história, você pensa, como fazemos isso funcionar?” explicou a diretora Anne Fletcher.

“Foi muito difícil tentar tê-los como parte disso, porque conversamos sobre isso - meticulosamente. Você está tentando acompanhar a história, mesmo que eles apareçam como uma participação especial. As pessoas diriam: ‘Eles podem estar em segundo plano!’ e eu fiquei tipo, sério? Você vai colocar os protagonistas do primeiro filme em segundo plano e ficar satisfeito? Você não vai ficar satisfeito, você vai ficar com raiva”, finalizou ela.