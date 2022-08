Atrapalhada: Ana Maria Braga perde receita de bolo durante programa ao vivo

Ana Maria Braga continua divertindo o público durante as manhãs da Globo e, desta vez, ela acabou se perdendo durante uma receita de bolo com recheio de chocolate branco.

Ao vivo, a apresentadora do “Mais Você” tinha acabado de sair de um link com o repórter Ivo Madoglio, que estava em uma cidade cenográfica dentro do Projac, no Rio de Janeiro, e acabou ficando sem chão ao saber que ele tinha mentido para ela.

Eu sei que você já sabe onde estou.

A Ana:

😂 #MaisVocê pic.twitter.com/VBXHPBNPZO — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 31, 2022

No quadro delivery, onde Ana Maria entrega o prato do dia para um fã do programa, ele revelou que mentiu para ela: “Eu não podia dar todas as dicas exatamente, porque você iria matar logo de cara. Eu sinto daqui que você já sabe onde eu estou”, disse o repórter que tentou explicar o motivo da mentira.

Em seguida, a veterana não escondeu que estava indignada com as informações falsas e relatou que disse nos bastidores que ele poderia tentar enganar, mas não mentir sobre o local onde o bolo de chocolate branco seria entregue.

Podia ser pro estagiário aqui, hein? Me deixa sonhar! 😂 #MaisVocê pic.twitter.com/EE54dhyBMA — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 31, 2022

Por fim, Ivo revelou que estava no Projac para entregar o prato para um fã de Ana Maria Braga, afirmando que ele aprendeu a cozinhar assistindo a famosa na televisão: “É um colega nosso que vai receber o delivery de hoje. Digo mais, é uma pessoa que ama você desde os oito anos de idade e que aprendeu a cozinhar com você”, contou Ivo.

LEIA TAMBÉM: ‘Não dá para agradar a todos’: Entenda a frase de Bruno Luperi no ‘Encontro’

Ao voltar para a receita, Ana Maria Braga avisou que nem sabia mais por onde começar e pediu ajuda da produção. Depois, enquanto falava o passo a passo, a loira acabou mostrando mais uma vez que estava sem rumo e se perdeu na receita: “Eu me perdi mesmo”, disse Ana Maria Braga, que ganhou a ajuda do Louro.

Depois disso, Ivo voltou a aparecer no “Mais Você” e foi atrás de Jefferson, que trabalha na produção da emissora carioca e tinha o sonho de conhecer a apresentadora. Ao vivo, eles experimentaram o bolo e chamaram os cachorros, do jeito que Ana Maria gosta.

LEIA TAMBÉM: Ana Maria Braga fala palavrão ao elogiar Cauã Reymond durante café da manhã