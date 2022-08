Após treinamento pesado, Zaquieu sai para sua primeira comitiva em Pantanal

No remake de Pantanal, Zaquieu (Silvero Pereira) parte para sua primeira comitiva (João Miguel Júnior/Globo)

Desde que voltou para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), Zaquieu (Silvero Pereira) continua tentando ser visto como um novo peão do remake da novela “Pantanal” e, por isso, ele pediu uma nova oportunidade para o rei do gado.

Em cenas que começam a ser exibidas nesta quinta-feira (01), ele decide provar que tem se esforçado bastante no treinamento dado por Alcides (Juliano Cazarré) e que pode enfrentar sua primeira comitiva ao lado dos demais personagens da trama.

No capítulo, ele fica sabendo que os peões sairão em uma nova comitiva e diz para Filó (Dira Paes) que ele vai se despedir caso o patrão não permita que ele vá junto. Mas, para a surpresa de Zaquieu, Zé Leôncio permite e acerta que ele será acompanhado por Alcides, Tibério (Guito) e Tadeu (José Loreto).

Alcides (Juliano Cazarré) ajuda Zaquieu (Silvero Pereira) em sua primeira comitiva (João Miguel Júnior/Globo)

Vale destacar que, antes do fazendeiro bater o martelo, os personagens também decidem convencer o rei do gado. Em uma conversa, eles afirmam que o ex-mordomo tem treinado e que pode ser responsável pelas refeições e acreditam que tem capacidade de ir e voltar com eles, sem causar problema e cumprindo a função que lhe será designada.

João Zoinho (Thommy Schiavo), Tadeu (José Loreto), Zaquieu (Silvero Pereira), Tibério (Guito) e Alcides (Juliano Cazarré) durante as gravações do remake de Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

Zé Leôncio fica incrédulo com o que ouve e pergunta se tudo se trata de uma brincadeira, mas acaba cedendo ao pedido dos peões, que estão com a equipe em menor número desde a partida de Trindade (Gabriel Sater). Todos pagam para ver.

Spoiler do autor

Nesta quarta-feira (31), Bruno Luperi, autor do remake da novela “Pantanal”, participou do “Encontro” e contou algumas novidades para Patrícia Poeta e Manoel Soares.

Na entrevista, o neto de Benedito Ruy Barbosa disse que Tenório, personagem de Murilo Benício, terá o destino que merece e que Maria Bruaca, vivida por Isabel Teixeira, será muito feliz: “Ela tem um arco muito interessante e vai ter um final feliz”, disse o entrevistado.

