A ‘Casa do Dragão’: Fatos que você precisa saber sobre a família Hightower

'House of the Dragon' Foto: Reprodução

Se você assistiu os dois primeiros capítulos de ‘Casa do Dragão’, você já deve ter percebido que existe outra família quase tão importante quanto os Targaryen: os Hightower. Alicent Hightower está prestes a se tornar rainha e seu pai, Otto, é a Mão do Rei, mas quem são os membros dessa poderosa família?

Alicent é um dos personagens centrais da história. Ela não é apenas uma amiga íntima da princesa Rhaenyra Targaryen, mas mais tarde é escolhida pelo rei Viserys I para ser sua esposa, depois que a rainha Aemma Arryn morre dando à luz o herdeiro do trono, que também morre pouco depois.

No momento a série só foi longe, mas nos livros Alicent tem quatro filhos com o rei: Aegon, Helaena, Aemond e Daeron. E enquanto Rhaenyra é a herdeira escolhida de Viserys, Alicent tentará fazer com que um de seus filhos se sente no Trono de Ferro.

Além de Alicent, há seu pai, Otto, que tem uma relação próxima com o rei e é um de seus principais conselheiros.

Não são só eles. Os Hightowers têm uma longa história de laços com os reis Targaryen, desde quando Aegon, o Conquistador, chegou a Westeros com seus dragões.

Mesmo antes da chegada dos Targaryen, os Hightowers eram governantes. Essa família governou Vila Vella e ajudou a construir a Cidadela, casa de cientistas, professores e curandeiros, conhecidos como maestres.

Após a chegada de Aegon, os Hightower decidiram não lutar contra ele e seus dragões, eles juraram lealdade a ele e assim permaneceram uma das famílias mais importantes de Westeros.

Além disso, vários de seus membros faziam parte da família real, Ceryse Hightower, por exemplo, foi a primeira esposa do rei Maegor I Targaryen.

Sua importância permaneceu mesmo após o fim do reinado dos Targaryen. E uma de suas descendentes, que você provavelmente conhece, se tornou rainha: Margaery Tyrell.