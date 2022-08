Patrícia Poeta tenta agradar, mas web continua cancelando o ‘novo’ Encontro

Patrícia Poeta segue como apresentadora do "Encontro" (Reprodução/Globo)

A desenvoltura de Patrícia Poeta no comando do “Encontro” segue sendo um dos assuntos mais criticados pelos fãs do programa da Globo, que usam as redes sociais para falar sobre a falta de entrosamento entre a jornalista e Manoel Soares.

Nesta terça-feira (30), a banda Barões da Pisadinha animou o programa matinal, mas era visível que Manuel estava desanimado e, aparentemente, deixado de lado.

Na rede social, uma fã escreveu: “Nem a pau…euzinha assisto o ‘Desencontro’ com a chata Patrícia Poeta. Só fico no aguardo do Mais Você”.

Um outro telespectador falou sobre a mudança do programa para os estúdios da Globo em São Paulo: “O Encontro perdeu muito indo para SP. Todo o elenco tá no RJ, e aí o programa fica sem convidados no estúdio e tem que ficar fazendo link para entrevistar os artistas”.

Outro momento que foi criticado pelos fãs do encontro aconteceu quando a repórter Tati Machado, que fica no Rio de Janeiro, estava entrevistando o ator Welder Rodrigues, que está no elenco da novela “Mar do Sertão”.

No Twitter, uma fã ficou indignada e afirmou: “Não acredito que a repórter pergunta para um ator do porte de Welder Rodrigues como ele faz pra fazer sotaque nordestino sem ser nordestino… “muito estudo?”.

No entanto, as críticas da web não devem abalar Patrícia Poeta e a direção da Globo, já que o programa está conquistando uma boa audiência.

Segundo o Splash, Patrícia Poeta está atraindo mais telespectadores do que Fátima Bernardes, que será a nova apresentadora do “The Voice Brasil”. Em números, Patrícia está conquistando 25,7% do público, contra 21,9% de Fátima Bernardes.

Desde o dia 4 de julho, o “Encontro” está sendo exibido em um novo horário, às 9h30, depois do “Bom Dia Brasil”. Além disso, o estúdio está em São Paulo e Patrícia ganhou a companhia de Manoel Soares, que trabalhou com a famosa no “É De Casa”.

