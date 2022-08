Pantanal: Zé Leôncio cai em golpe e acusação de assédio sexual vem à tona

Nos próximos capítulos do remake de “Pantanal”, Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e Zefa (Paula Barbosa) vão discutir após a acusação de assédio sexual surgir e enfurecer o fazendeiro.

Na cena, o rei do gado da novela da Globo descobre que a ex-cozinheira de Tenório (Murilo Benício) o acusou do crime e acaba ficando revoltado com a mentira, que acaba sendo espalhada por Renato (Gabriel Santana) para encobrir um plano macabro do pai.

Zefa (Paula Barbosa), Filó (Dira Paes), Muda (Bella Campos) no remake de Pantanal (Paulo Belote/Globo)

Antes disso, Zefa acaba brigando com Filó (Dira Paes) e Irma (Camila Morgado) e decide que deve deixar a casa de Zé Leôncio e voltar a trabalhar com o ex-marido de Maria Bruaca (Isabel Teixeira). No entanto, muita coisa mudou por lá e ela acaba ouvindo mais do que devia e descobre um plano macabro de Tenório.

Na cena, ela ouve uma conversa entre Renato (Gabriel Santana) e Solano (Rafa Sieg), onde acaba descobrindo que o jagunço vai matar Maria, Alcides e toda a família de José Leôncio. Mas, antes que decida contar tudo para o pai de Tadeu (José Loreto), ela acaba caindo em uma armadilha do filho de Zuleica (Aline Borges).

Em Pantanal, Zefa (Paula Barbosa) volta a morar na casa de Tenório (Murilo Benício) e vira vítima do grileiro Zefa ( Paula Barbosa ) (João Miguel Júnior/Globo)

“Pra mim você falava que o seu José Leôncio queria dormir com você de qualquer jeito”, afirma o filho de Tenório. Após a acusação, a cozinheira tenta se defender e diz que nunca disse isso, mas a conversa chega até o pai de Jove (Jesuíta Barbosa) e o clima fica ainda mais pesado.

“Zefa, você pode fazer suas trouxas. Essa vergonha que ela me fez passar… não quero mais ela aqui!”, dispara o fazendeiro. A personagem de Paula Barbosa tenta se defender mais uma vez, mesmo sabendo que é impossível convencer o sogro:”Eu juro por todos os santos que eu nunca falei nada. Juro pela alma do meu pai!”, fala Zefa.

A paixão de Tadeu e Zefa

A primeira vez de Tadeu e Zefa finalmente vai acontecer. Em cenas que vão ao ar a partir desta terça-feira (30), a cozinheira cobra do peão sobre casamento, mas ele se esquiva e dessa vez diz com todas as letras que se é isso que ela espera, não terá, porque ele não quer casar.

Pantanal: Zefa (Paula Barbosa) e Tadeu (José Loreto) transam pela primeira vez (João Miguel Júnior/Globo)

Ainda assim, Zefa o convida para passar a noite com ela e o momento tão esperado pelos dois acontece, e eles transam pela primeira vez.

O que Tadeu não espera é que a namorada se arrependa tão rapidamente. Em uma conversa com Filó, Muda (Bella Campos) e Juma (Alanis Guillen), ela afirma que pecou, já que os dois não são casados. Na cena de Pantanal, a mãe de Tadeu fica irritada ao saber que ele não quer casar e vai envolver José Leôncio na história, na esperança que ele oriente o filho.

