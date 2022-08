Mortes e ameaças: Tudo que sabemos sobre o futuro de Solano em Pantanal

Em Pantanal, Solano (Rafa Sieg) foi contratado por Tenório (Murilo Benício) para que sua vingança contra Maria (Isabel Teixeira), Alcides (Juliano Cazarré) e toda a família de José Leôncio (Marcos Palmeira) fosse colocada em prática.

A primeira vítima do vilão foi José Lucas (Irandhir Santos), que ficará ferido e será salvo pelo Velho do Rio (Osmar Prado). No entanto, Tenório não é muito discreto e acaba deixando algumas pistas de que o novo contratado da fazenda não é um verdadeiro peão e, com isso, alguns personagens de “Pantanal” começam a duvidar dos objetivos do vilão.

Por causa disso, o ex-marido de Maria Bruaca decide inventar que o novo peão foi demitido e deixará a região. Mas, o jagunço do grileiro da remake da Globo seguirá os seus extintos e acabará se escondendo na tapera de Juma (Alanis Guillen) para planejar os próximos passos da vingança.

Em Pantanal, Tenório (Murilo Benício) mente ao dizer que Solano (Rafa Sieg) foi embora da fazenda (Divulgação/Globo)

Já nos próximos capítulos da novela, o matador de aluguel vai planejar o ataque aos seguintes personagens: Maria Bruaca, Alcides, José Leôncio, Juma, Jove (Jesuíta Barbosa) e Filó (Dira Paes). Na cena, ele estará na tapera e dirá que vai começar as “tocaias”'.

“Vou pegar um por um, começando pelo seu Zé Leôncio… Vou colocar a pimenta bem no meio da testa dele; tiro certeiro bem na cabeça. Depois do que aconteceu, quem se aventurar por aí também morre. O Zé Lucas, dessa vez, não escapa. Já benzi as bala. Bom, depois sobra os dois ‘molecote’ lá: Joventino e Tadeu. É fácil. Serviço ‘completo”, dirá Solano.

Velho do Rio (Osmar Prado) vira sucuri e ameaça vilão do remake de Pantanal (Reprodução/Globo)

No entanto, o profissional contratado por Tenório não estará tão solitário quanto pensa. Em uma cena, ele recebe a visita do Velho do Rio, que decide conversar com o matador de aluguel. Na cena, Solano questiona quem é a entidade e apenas ouve o recado: “Estou aqui pra lhe dar um conselho: essa arma aí não pode ser disparada outra vez aqui por essas bandas. Se for, você morre”, ameaça o pai de Zé Leôncio.

Em seguida, Solano pega sua espingarda e aponta para o personagem, que acaba provocando o jagunço de Pantanal e, por fim, se transforma em sucuri.

