Mistério: Jojo Todynho troca unfollow com empresário Dj Batata e rompe relação com ele

Juntos desde o início da carreira de Jojo Todynho, o empresário Dj Batata teve sua relação rompida com a cantora. Nem curtidas nas redes sociais e seguida mútua de perfis; os dois pararam de se acompanhar internet e terminaram a relação de longa data.

Nas entrevistas, ambos classificavam a relação entre o empresário e a cantora como “extremamente honesta e às claras”. Contudo, a razão pela qual houve um fim da parceria ainda não foi revelado.

Jojo e Dj Batata já se conheciam antes mesmo da fama, tendo se aproximado através de familiares. De acordo com a cantora, seu tio é amigo do empresário, o que acabou resultando em uma amizade antes dos holofotes.

Com Jojo Todynho desde seu grande sucesso, ‘Que Tiro Foi Esse’, Dj Batata já fez parte da carreira de outros nomes conhecidos no funk como Mc Biel e Tati Quebra Barraco. Vencedora do reality show da Record TV, ‘A Fazenda 12′, seus contratos passaram por Dj Batata antes de terem sido fechados.

Troca de carinho entre Jojo e Lucas

Não é novidade para os seguidores de Jojo Todynho que a artista costuma trocar muito afeto com seu marido na internet. A cantora postou stories em seu Instagram nesta quinta-feira (25), chamando seu parceiro revelando estar ‘necessitada’ de chamego.

“Malido, vou chorar. Vou chorar muito. ‘Tô’ chorando”, disse a cantora simulando um tom choroso e, em seguida, rindo da brincadeira. “Malido, malido...”

“Eu não ganhei um beijo, malido...”, disse a cantora enquanto recebe um abraço do marido. “Minha vida, você estava com saudade de mim? Muito ou pouca” Questionava a artista enquanto recebia o “sim” como resposta e beijos de Lucas.

Casados desde o início deste ano, a relação entre Jojo Todynho e o militar Lucas Souza tem tido diversos momentos compartilhados com os seguidores nas redes.