Michael Jackson queria ser o ‘Sandman’ dos cinemas, diz Neil Gaiman

Não é brincadeira: houve uma época em que os planos da Warner Bros. para a adaptação de “Sandman” envolvia o cantor Michael Jackson como protagonista.

Na década de 1990, o estúdio - que é responsável pelas adaptações para cinema e TV de quadrinhos da DC - queria transformar a obra de Neil Gaiman em um filme dirigido por Jon Peters.

“Lá por 1996, fui levado a uma reunião na Warner. Sentei com o então presidente do estúdio e ele me disse que Michael Jackson havia telefonado, perguntando se podia fazer o Sonho em Sandman” contou o autor, em entrevista ao podcast Happy Sad Confused (via Jovem Nerd).

O autor já tinha lido o roteiro e tinha detestado tudo o que tinha lido. A adaptação teria muitas transformações da obra original, descaracterizando os protagonistas dos quadrinho. Contudo, esse momento era o auge da repercussão de “Sandman” e havia um grande interesse público no filme.

“Foi aí que percebi que realmente havia um grande interesse na obra, e eles também sabiam que era uma das joias do estúdio. Mas só o que pensei na hora foi: ‘Oh…’.”, relembrou Gaiman.

Contudo, a ideia não foi pra frente. Além da - talvez estranha - ideia de apresentar o Rei do Pop como Rei dos Sonhos, o filme ainda continha outras “bizarrices” que não agradaram o público que teve acesso ao roteiro vazado.

A ideia era transformar Morpheus, Lúcifer e Coríntio em trigêmeos idênticos, que disputariam uma corrida para obter o rubi, o elmo e o saco de areia antes da virada do milênio, pois esse seria o vencedor. A trama também incluía aranhas mecânicas gigantes.

Ao ler isso, o próprio Gaiman se encarregou de boicotar o filme, impedindo que sua obra fosse adaptada de forma que nem ele nem os fãs se agradariam.

