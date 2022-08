‘Inventando Anna’: Amiga da Anna da vida real processa a Netflix por difamação

A série que monopolizou a temática de entretenimento em fevereiro deste ano acaba de ser alvo de mais uma polêmica. A ex-editora de fotos da Vanity Fair, Rachel Williams, retratada na série, está processando a Netflix por difamação sobre a forma como foi representada na série.

‘Inventando Anna’ é uma série ficcional de oito episódios inspirada em um artigo jornalístico publicado em 2018 na revista New York, que contava a história de uma jovem golpista, Anna Delvey, cujo nome verdadeiro é Anna Sorokin. Sob essa identidade, Anna teria enganado banqueiros, socialites, hotéis e empresários de Nova York arrecadando dinheiro, supostamente, para sua fundação de arte.

Inventando que era uma rica herdeira alemã, Anna Delvey tinha um estilo de vida de luxo nos Estados Unidos e era frequentemente vista em círculos da alta sociedade, o que a aproximou de muitos contatos estratégicos.

Na série, Katie Lowes (‘Scandal’) interpreta Rachel Williams, que se mostra mais do que disposta a aceitar presentes caros e viagens de Anna Sorokin, mas acaba traindo sua amiga para as autoridades depois que Anna a convence a fazer grandes cobranças em seus cartões de crédito e deixa de pagá-la.

O processo

Os advogados de Rachel Williams entraram com uma representação em favor de sua cliente no tribunal federal de Delaware e, segundo informações obtidas pelo Deadline Hollywood, Rachel alega que quase tudo sobre a personagem que a representa na série foi fabricado e a pinta sob uma luz negativa. O processo cita ainda que a Netflix usou o nome e o sobrenome de uma pessoa real, juntamente com informações pessoais, como seu emprego e histórico escolar.

“Esta ação mostrará que a Netflix tomou uma decisão deliberada para fins dramáticos de mostrar Williams fazendo ou dizendo coisas na série que a retratam como uma pessoa gananciosa, esnobe, desleal, desonesta, covarde, manipuladora e oportunista”, diz o processo.

Os advogados de Rachel Williams ainda não se pronunciaram publicamente, assim como a Netflix.