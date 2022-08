‘Eu já sofri abuso sexual’, afirma David Junior, ator da série Sob Pressão

Nesta semana, o ator David Junior, que faz parte do elenco da série “Sob Pressão”, revelou aos fãs que foi vítima de abuso sexual. Aos 36 anos, o famoso usou o seu perfil oficial no Instagram para conversar com os seguidores sobre o assunto.

Ao postar uma matéria da Folha de São Paulo, onde foram divulgados dados sobre violência sexual e agressão contra homens, o intérprete do doutor Mauro, desabafou: “Eu já sofri abuso sexual”.

Na publicação, o ator da Globo pediu ainda que os homens vítimas de violência sexual falassem abertamente sobre o tema: “Falem homens, a vítima não tem culpa por ser abusada sexualmente. Matéria super importante que merece a leitura e reflexão”, escreveu David Junior.

Em seguida, o famoso recebeu o apoio dos fãs, de amigos e da esposa: “Orgulho de ver você trazendo para cá esse debate. Te amo!”, escreveu Yasmin Garcez, que é casada com ele.

A atriz Ju Colombo também se solidarizou com o amigo: “Todo acolhimento, gratidão e esperança de que esses tempos nos façam mais humanos e felizes nessa nova estrada aberta!”. Já o ator Milhem Cortas também decidiu falar sobre o assunto e revelou que também sofreu abuso e David respondeu: “Te amo, irmão! Saudade”.

Além da série “Sob Pressão”, que é exibida pelo Globoplay e a TV Globo, o ator David Junior esteve em diversos projetos da Globo, onde estreou em 2011 na novela “Cordel Encantado”. Ainda na dramaturgia, ele foi destaque em “Geração Brasil” (2014), “Liberdade, Liberdade” (2016), “Pega Pega” (2017), “O Tempo Não Para” (2018), “Bom Sucesso” (2019) e na temporada especial “Sob Pressão: Plantão Covid” (2020).

O ator também foi destaque na 4ª temporada da série “Sessão de Terapia” (2019), exibida no canal fechado GNT e venceu a 2ª temporada do “The Masked Singer Brasil” (2022), apresentado por Ivete Sangalo.

